6. Votre petit geste pour sauver la planète…

Je recycle et j’ai un bidet? Ça compte? Ce n’est même pas tant pour la planète, bien honnêtement. J’apprécie juste la fraîcheur qu’il procure.

7. La pièce que vous préférez dans votre garde-robe…

Une paire de bottes de cowboy vraiment hot que j’ai acheté 12$ dans une friperie. J’ai aussi volé une belle veste en jean à mon ex… Et si jamais elle lit cette entrevue, je parle d’une autre ex qu’elle.

8. En ce moment, vous rêveriez d’être…

Sur une terrasse à Paris, à manger des petits cornichons comme si c’était un sport national.

9. La première personne à qui vous avez pensé ce matin…

C’est confrontant parce que j’ai sûrement pensé à moi-même, en mode: «Mes cheveux vont-ils être dégueulasses ce matin?» Suis-je complètement narcissique de répondre ça?

10. Vos amis diraient de vous que vous êtes…

Fatigante. Capable de cuisiner comme un ange descendu du ciel pour brasser la marmite. Celle à appeler pour des conseils sans bullshit.