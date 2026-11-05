1. En amour, vous êtes séduite par…
Les femmes en général! Elles sont trop parfaites, non? Non mais ce qui me charme vraiment, c’est un sens de l’humour rapide et aiguisé, une personne qui observe la vie sous une loupe de niaisage et qui accepterait qu’on partage nos jeans.
2. Votre designer chouchou…
Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la rémunération des artistes récemment, mais mettons que les seuls morceaux de designer que je croise sont sur les racks du Winners. Cela dit, j’adore l’entreprise québécoise Veri et la marque Surprise Paris.
3. Le défaut que vous ne pardonnez pas…
Celui de ne pas faire l’effort de comprendre ou de s’intéresser.
4. Vous ne quittez jamais la maison sans…
J’ai une réponse vraiment beauty guru pour vous: le Almost lipstick Black Honey, de Clinique. J’en mets sur les lèvres et les joues à toute heure du jour!
5. Votre restaurant favori…
La Buvette chez Simone. J’adore être “pense bonne” là-bas, tout en engloutissant un accras de morue comme si c’était mon dernier repas.
6. Votre petit geste pour sauver la planète…
Je recycle et j’ai un bidet? Ça compte? Ce n’est même pas tant pour la planète, bien honnêtement. J’apprécie juste la fraîcheur qu’il procure.
7. La pièce que vous préférez dans votre garde-robe…
Une paire de bottes de cowboy vraiment hot que j’ai acheté 12$ dans une friperie. J’ai aussi volé une belle veste en jean à mon ex… Et si jamais elle lit cette entrevue, je parle d’une autre ex qu’elle.
8. En ce moment, vous rêveriez d’être…
Sur une terrasse à Paris, à manger des petits cornichons comme si c’était un sport national.
9. La première personne à qui vous avez pensé ce matin…
C’est confrontant parce que j’ai sûrement pensé à moi-même, en mode: «Mes cheveux vont-ils être dégueulasses ce matin?» Suis-je complètement narcissique de répondre ça?
10. Vos amis diraient de vous que vous êtes…
Fatigante. Capable de cuisiner comme un ange descendu du ciel pour brasser la marmite. Celle à appeler pour des conseils sans bullshit.
11. Votre dernière découverte musicale…
Luan Larobina! Une artiste qui mélange ses racines latines à la musique québécoise. Elle est fabuleuse!
12. Votre produit de beauté essentiel…
Au-delà de mon rouge à lèvres Clinique, le cache-cernes de Merit. J’adore l’utiliser pour camoufler mon acné.
13. Le dernier texto que vous avez reçu…
Ma conjointe, qui me disait qu’elle se trouve laide aujourd’hui; suivi d’un autre texto qui disait que, finalement, elle a juste besoin d’aller en vacances au Mexique. Ne vous inquiétez pas, je lui ai dit qu’elle était super belle… et qu’on devrait quand même aller en vacances au Mexique.
14. Le film qui vous a le plus marquée…
Le film Aquamarine, que j’ai vu adolescente. C’est drôle, c’est touchant et une c’est une belle leçon d’amitié à une époque ou les romcoms valorisaient plus souvent le fait de se trouver un chum plutôt que de choisir la sororité.
15. Votre juron favori…
Tabarnak. Plus spécifiquement: «Voyons, tabarnak, c’est donbin fucked up.»
16. Les gens seraient surpris d’apprendre de vous que…
Malheureusement, je ne suis pas une femme mystérieuse, donc je pense que j’ai déjà raconté tout de moi dans un 5 à 7. Sinon, je suis vraiment étrangement fascinée par les attaques de requins!
17. La cause qui vous mobilise…
Les droits 2SLGBTQ+, l’accès au logement, le rayonnement de la culture québécoise et le droit de dire à ses ami.e.s que leurs partenaires ne sont pas toujours les bienvenus.
18. Le conseil que vous auriez aimé recevoir il y a 10 ans…
Ma belle, arrête d’essayer de te trouver un chum pis essaie de tomber en amour avec toi, à la place.
19.Votre émoticône favori…
Les grosses lèvres qui donnent un bec. Elles me font penser à mes matantes qui me beurraient toujours de rouge à lèvres. C’est l’emoji le plus cunty. Est-ce que j’ai le droit de dire cunty ici?
20. Le balado auquel vous êtes accro…
Il y en a tellement! J’adore Manger les riches, Café Snake, le nouveau balado de Patrice Roy, Hors des ondes, (big fan, Pat!) et évidemment, Ma version des faits d’Isabelle Richer.
21. À l’apéro, vous commandez…
Du vin rouge et un saucisson sec, idéalement accompagné de bon potinage avec mes bests.
22. L’odeur qui vous émeut le plus…
L’odeur d’une sauce à spag. Parce que ça veut sûrement dire qu’on va manger du spag et j’adore ça. Je suis une femme simple.
23. Votre compte Instagram chouchou…
Comme tout le monde, je rêverais d’être Alaska Rider. Sinon, Dua Lipa.
24. La personne qui vous inspire le plus…
Mon amie Mégan Brouillard. Elle est drôle, travaillante et talentueuse. Tout ça en plus d’être une vraie fine avec le cœur à bonne place.
25. Si vous pouviez inviter trois personnes, vivantes ou décédées, pour un repas mémorable…
Je ne vais pas vous mentir en disant Michelle Obama. Je suis certaine qu’elle est géniale et qu’elle cuisine super bien, Michelle, mais la vérité, c’est que je choisirai quand même mes ami.e.s. Soir après soir, il n’y a qu’avec eux que je veux souper, en toute sincérité.