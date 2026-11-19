Quand et comment avez-vous découvert la K-POP?

Paulina: Je m’en souviens parfaitement! C’était en 2012, j’avais 10 ans. Une amie m’a montré une vidéo YouTube de Bigbang, Fantastic Baby, et j’ai adoré! Depuis, j’ai découvert bien plus de groupes et regardé pas mal toutes les vidéos qui existent sur la K-pop.

Elena: C’est grâce à ma petite sœur, pendant la pandémie. À l’époque, elle en écoutait beaucoup et regardait des vidéos YouTube sur BTS. J’ai fini par en regarder quelques-unes avec elle et je suis rapidement tombée sous le charme de leur style, de leur personnalité et de leur énergie!

Que pensez-vous de Jin, en vedette dans notre numéro d’octobre du ELLE Canada?

P.: Je l’adore, je le trouve cute. Honnêtement, j’aime BTS mais je ne me considère pas comme une Army fan.

E.: J’aime beaucoup Jin! En fait, je suis surtout fan de BTS, et c’est le membre le plus âgé mais aussi l’un des plus drôles du groupe. Il a une énergie de grand frère tout en ne se prenant jamais trop au sérieux. Au-delà de sa personnalité, c’est aussi un chanteur exceptionnel. Il est capable d’atteindre des notes très aiguës tout en gardant une voix très stable. Honnêtement, il est encore plus impressionnant en vrai. J’ai eu la chance de le voir en spectacle et je ne m’attendais pas à être aussi impressionnée. Selon moi, c’est celui qui se distingue le plus.