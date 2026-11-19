Né au début des années 90, la K-pop n’a fait que prendre de l’ampleur au cours des dernières années pour devenir un véritable phénomène de société. Au-delà des groupes les plus connus, comme BTS ou BLACKPINK, le film d’animation KPop Demon Hunters, diffusé sur Netflix, a conquis un nouveau public et popularisé un concept qui dépasse aujourd’hui le simple courant musical. Dans l’équipe du ELLE Québec, Elena (26 ans) et Paulina (24 ans) sont de grandes fans du genre. Suite au succès impressionnant de notre couverture digitale ELLE Canada mettant en vedette Jin, l’un des chanteurs de BTS, on a eu envie de les sonder pour en savoir plus sur les raisons de leur enthousiasme.
Quand et comment avez-vous découvert la K-POP?
Paulina: Je m’en souviens parfaitement! C’était en 2012, j’avais 10 ans. Une amie m’a montré une vidéo YouTube de Bigbang, Fantastic Baby, et j’ai adoré! Depuis, j’ai découvert bien plus de groupes et regardé pas mal toutes les vidéos qui existent sur la K-pop.
Elena: C’est grâce à ma petite sœur, pendant la pandémie. À l’époque, elle en écoutait beaucoup et regardait des vidéos YouTube sur BTS. J’ai fini par en regarder quelques-unes avec elle et je suis rapidement tombée sous le charme de leur style, de leur personnalité et de leur énergie!
Que pensez-vous de Jin, en vedette dans notre numéro d’octobre du ELLE Canada?
P.: Je l’adore, je le trouve cute. Honnêtement, j’aime BTS mais je ne me considère pas comme une Army fan.
E.: J’aime beaucoup Jin! En fait, je suis surtout fan de BTS, et c’est le membre le plus âgé mais aussi l’un des plus drôles du groupe. Il a une énergie de grand frère tout en ne se prenant jamais trop au sérieux. Au-delà de sa personnalité, c’est aussi un chanteur exceptionnel. Il est capable d’atteindre des notes très aiguës tout en gardant une voix très stable. Honnêtement, il est encore plus impressionnant en vrai. J’ai eu la chance de le voir en spectacle et je ne m’attendais pas à être aussi impressionnée. Selon moi, c’est celui qui se distingue le plus.
Pour vous, qu’est-ce qui différencie la K-POP de ce qui se fait dans d’autres styles de musique?
P.: Les concepts! Les groupes de K-pop se renouvellent constamment en explorant une nouvelle identité à chaque comeback.
E.: Pour moi, ce sont les chorégraphies. Les idols, comme on les appelle, sont souvent aussi talentueux en danse qu’en chant. Voir un groupe chanter et danser en offrant une performance aussi impeccablement synchronisée, c’est véritablement ce qui distingue la K-pop des autres styles musicaux selon moi.
Qu’est-ce que cette musique vous fait ressentir?
P.: Enfant, ça me rendait très heureuse et pleine d’énergie car les concepts colorés m’attiraient beaucoup. Normal, j’avais 10-12 ans (rires). Au début de l’adolescence, j’ai découvert que la K-pop allait au-delà de la musique. Les groupes ont été pensés et formés pour établir une connexion avec leurs fans, et cette connexion commence J’avais enfin l’impression d’appartenir à une communauté de gens qui comprenaient et partageaient mes sentiments. C’était une autre réalité, en marge d’un monde de jugements, car à l’époque, aimer la k-pop était tabou. Aujourd’hui, en tant qu’adulte, c’est devenu un moyen pour moi de relâcher la pression et de soulager mon stress.
E: La K-pop me fait ressentir toutes sortes d’émotions, mais je dirais que c’est le sentiment de bien-être qui prédomine. Les chansons sont le plus souvent entraînantes et dansantes, elles donnent envie de bouger; mais il y a aussi des morceaux calmes et mélancoliques. Par exemple, sur le nouvel album de BTS, ARIRANG, l’une de mes chansons préférées, Normal, aborde avec beaucoup de vulnérabilité le coût émotionnel lié au fait d’être une superstar mondiale, ainsi que la perte de repères et les sacrifices qui viennent avec. En Corée du Sud, les célébrités vivent une pression qui peut être très différente de ce qu’on connaît ici. Quand j’écoute cette chanson, je ressens cette fragilité; j’ai l’impression d’entendre leur détresse et tout le bagage émotionnel qui se cache derrière leur image publique. Ça me touche énormément.
Quel groupe de K-pop préférez-vous et pourquoi?
P.: GOT7 a une place très spéciale dans mon cœur parce que son histoire est différente de celle des autres groupes. Le band est sous la gouverne d’une très grosse compagnie mais ses membres sont restés simples et vrais. Les groupes de K-pop suivent une formation pour savoir comment répondre aux médias. Ils ont des directives, des consignes à respecter et un filtre supplémentaire concernant les informations qu’ils ont le droit de divulguer mais GOT7… c’est un cas particulier. Le groupe suit les règles mais pas systématiquement, ce qui lui donne un côté plus humain, plus authentique. Oui, ils travaillent ensemble, mais ils sont proches les uns des autres, et ils inspirent leurs fans à suivre leurs rêves.
E: BTS évidemment! Ce sont les premiers que j’ai découverts et bien que j’aie écouté d’autres groupes depuis, ils restent mes préférés. Ce qui me touche particulièrement chez BTS, c’est la cohésion entre les membres du groupe, leur chimie et l’amitié qui les unit. Ça transparaît tellement dans leurs vidéos et leurs spectacles qu’on a vraiment l’impression de voir un groupe de sept amis qui partagent une passion commune. C’est ce lien qui me fait les aimer autant.
Êtes-vous déjà allées voir un groupe en concert?
P.: Un groupe, pas encore, mais je suis allée voir Jackson Wang, du groupe GOT7.
E.: Oui! Je suis allée voir BTS à Toronto, le 22 août dernier, pour la tournée ARIRANG. C’était un spectacle incroyable dont je me souviendrai toute ma vie.
Combien seriez-vous prêtes à payer pour voir votre groupe préféré sur scène?
P.: Hmmm…. Pour une expérience en VIP, je pourrais probablement payer jusqu’à 1 000$, dépendamment de ce que l’offre VIP inclut. Quand je suis allée voir Jackson, j’ai acheté le VIP 2 pour 500 $ mais j’étais vraiment prête à payer une place en VIP 1, autour de 700 $ si je me souviens bien, juste pour avoir une photo avec lui. Malheureusement, c’était sold out.
E.: Je pourrais payer entre 500$ et 1000$.
À quoi ressemble l’ambiance d’un show de K-POP?
P.: Bienveillante, avec beaucoup d’énergie! Vraiment l’fun, surtout avec les lightsticks, qui apportent un côté magique et surréaliste.
E.: Elle est tout simplement incroyable! Tout le monde connaissait les chansons par cœur et dansait, malgré la pluie à Toronto. On sentait à quel point les gens étaient heureux d’être là et de partager ce moment ensemble. La météo n’a absolument rien enlevé à la magie de l’expérience!
Et le public ?
P.: D’après ce que j’ai lu, ça dépend vraiment des groupes et des pays où ils se produisent. En Asie, les groupes féminins ont une audience majoritairement masculine qui se situe aux alentours des 30-35 ans. Les groupes masculins, eux, ont une audience majoritairement féminine aux alentours de 25-35 ans, tout dépendant de l’année de formation du groupe évidemment. Hors Asie, le public est généralement majoritairement féminin et regroupe des personnes âgées de 11 ans à 35 ans.
E.: Pour BTS, dans ce show-là, je dirais que c’était surtout des femmes âgées entre 18 et 30 ans.
Vous habillez-vous d’une certaine manière pour aller voir un show?
P.: Je tiens compte des couleurs, de l’esthétique et du thème du concert mais je ne m’habille pas en costume intégral façon cosplay, comme certains le font.
E.: Oui! Mes amies et moi avions préparé nos tenues en fonction de l’univers de la tournée ARIRANG de BTS. Le style s’inspirait d’une esthétique un peu rockstar, avec des manteaux en cuir, des foulards et une palette de couleurs dominée par le noir et le rouge bordeaux.
Qu’est-ce que la K-POP vous a fait découvrir?
P.: Un nouveau monde, des nouvelles perspectives et des nouvelles communautés.
E.: Une toute nouvelle facette de la musique pop! Que ce soit à travers ses chorégraphies incroyables, la discipline des groupes, leur passion ou les nombreux sacrifices que les idols doivent faire, j’ai découvert un univers artistique beaucoup plus complexe que je ne l’imaginais. Ça m’a aussi permis d’en apprendre davantage sur la culture contemporaine sud-coréenne et de découvrir tout un pan de cette culture que je connaissais peu auparavant.
Êtes-vous déjà allées en Corée?
P.: Hmmm… un transit à l’aéroport, ça compte?
E.: Pas encore, mais c’est au sommet de ma bucket list.