«Ça fait un bout que j’essaie de réaliser un shooting mode dans un musée, et, pour la première fois, j’ai senti que le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) ouvrait la porte à cette possibilité, dit Pierre Lapointe, visiblement satisfait. Il fallait sauter sur l’occasion, car elle ne repassera probablement plus. On a un artiste qui veut que ça se produise et qui est très touché qu’on fasse la promotion de ses œuvres.»

Mais qui est l’artiste en question? Le brillant, singulier et multitalentueux Nicolas Party, qui présente l’exposition L’heure mauve au MBAM jusqu’en octobre prochain. «Dans cette expo, Nicolas met instinctivement des œuvres du passé en lien avec d’autres œuvres, bien actuelles. Il peut accomplir cette tâche ardue, car il possède une grande connaissance de l’histoire de l’art. On ne peut pas s’inventer metteur en scène d’œuvres.» Et c’est en souhaitant, lui aussi, faire dialoguer des œuvres du passé et du présent que Pierre a réalisé un album réunissant des réinterprétations de chansons existantes et de nouvelles compositions qui répondent à ces grands classiques de la musique.