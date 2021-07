Plus juste à Montréal

Par ailleurs, les drag queens sortent de plus en plus de la métropole. Des bars de Québec et de Sherbrooke présentent régulièrement des spectacles (hors pandémie) depuis des années, et certaines drag queens font des tournées partout en province. «La drag effectue une montée en ce moment, dit Barbada. Je crois que les médias traditionnels n’hésiteront plus à nous engager pour faire des chroniques, animer des émissions ou tirer les boules à Loto-Québec (Rires), mais ça va peut-être s’essouffler avec le temps. Je pense que la drag va atteindre un certain plateau d’ici cinq ans.»

À voir

Organisé par le festival Fierté Montréal, le MajestiX, présenté par TD, sera le plus gros spectacle québécois de drags en 2021. Animé par Barbada et Uma Gahd, il mettra entre autres en vedette Kiara, Manny, Tracy Trash, Will Charmer et Alice Wildflower. 13 août, fiertemtl.com

Lire aussi:

Rita Baga: Jean-François Guevremont au sommet de son art

Toutes les photos de Rita Baga pour ELLE Québec

Vidéo: Le shooting de Rita Baga pour ELLE Québec