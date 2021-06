Bien choisir ses patins

Il existe plusieurs modèles de patins à roulettes. Certains sont faits pour danser, d’autres pour le fitness ou encore, simplement pour se balader. Il est donc important de choisir des patins adaptés à vos besoins. « En ce moment, les gens veulent plus faire de la danse, alors on choisit une botte avec un talon et qui monte plus haut. Tandis que pour faire de longues balades ou de la vitesse, il faut une botte sans talon et en bas de la cheville, pour avoir plus de mouvements », explique Lorianne Dicaire, copropriétaire de la boutique Lowlife. D’ailleurs, nul besoin de dépenser une somme faramineuse pour avoir de bons patins lorsque l’on est débutant.

Bien choisir ses roues

Tous les modèles de patins peuvent aller à l’intérieur comme à l’extérieur. L’important c’est de bien choisir les roues. « Si tu as des roues pour l’intérieur et que tu vas dehors, tu ne vas vraiment pas avoir de plaisir. Patiner dehors avec des roues dures, ce n’est pas vraiment une bonne idée, tu vas sentir toutes les vibrations, les craques et les petites roches », précise Mme Dicaire.