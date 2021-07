C’est une annonce tragique qui a d’abord encouragé Lula Carballo à défoncer les portes qu’elle redoutait tant de franchir en publiant enfin. «Il y a deux ans, mon oncle est mort d’un cancer fulgurant, à 42 ans… Ça m’a réveillée, ç’a été un déclic. J’avais alors un manuscrit de fini, même s’il n’était pas abouti… J’ai cogné au Cheval d’août éditeur, je l’ai donné en mains propres à Geneviève [Geneviève Thibault, fondatrice et éditrice du Cheval d’août]. Elle l’a publié. Mais moi, ça faisait 10 ans que je me demandais la permission d’exister comme écrivaine.»

Malgré son succès et sa célébrité mondiale, Kim Thúy, qui est plongée en ce moment même dans l’écriture de son cinquième roman, ne vit pas, elle non plus, dans l’assurance la plus totale par rapport à cette langue française qu’elle a décidé d’embrasser: «Tous les jours, je me heurte aux difficultés, il me manque plein de mots partout. À mes côtés, il y a une correctrice à tout moment. C’est important de rester fidèle au français, il y a des langues dans le monde qui se perdent parce qu’elles ne sont plus jamais écrites ni parlées.»

C’est principalement en anglais ou en français que l’écrivaine prend la parole dans les pays où elle est invitée chaque année pour parler de son parcours. «Je remarque que la curiosité des gens l’emporte sur les préjugés… Je reviens d’Helsinki, où plus de la moitié des auteurs invités venaient “de quelque part”. Sept cents personnes étaient là… Même affaire en Nouvelle-Zélande, où 375 personnes qui ne me connaissaient pas se sont pointées pour m’entendre. Je leur ai demandé pourquoi ils étaient là… Ils m’ont répondu que c’est parce que justement, ils ne me connaissaient pas, qu’ils étaient curieux.»