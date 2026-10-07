Style de vie
Mode et culture : transformer sa passion en métier
Une des clés du bonheur est de pouvoir vivre de sa passion. Si on aime la mode et la culture, il existe des formations pour développer son talent et le convertir en un emploi stimulant et lucratif. En voici trois à découvrir.
À lire
Style de vie
Huis clos avec Audrey Morissette
Mère, amoureuse, enseignante, créatrice de contenu, vilaine autoproclamée de Survivor et gagnante des Traîtres; Audrey Morissette revendique toutes ces facettes sans jamais avoir à choisir. Rencontre sans faux-fuyant avec une femme qui s’assume pleinement.
Beauté
TOP ELLE : 6 appareils et masques LED pour une peau sublimée
La luminothérapie est plus facile que jamais à intégrer à notre routine de soins beauté.
Bien-être financier
Comment gérer son budget quand le salaire varie d'un mois à l'autre
Vivre avec des revenus irréguliers, qu'on soit travailleur autonome, saisonnier, à temps partiel ou entrepreneur, peut compliquer la planification de nos finances lorsque vient le temps d'établir un budget, par exemple, ou d'épargner pour la retraite. Il existe toutefois de judicieuses astuces pour nous aider à mieux dresser le portrait de notre situation financière, puis à la prendre en main. On fait le tour de la question.