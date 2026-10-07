Des métiers d’avenir

Grâce aux parcours valorisés par Culture et moi, on peut transformer son intérêt naturel en carrière, car plus que jamais, le Québec a besoin des trois métiers suivants, méconnus mais passionnants, pour faire rayonner sa culture.

Couturière

La mode est une passion? Grâce à la formation en design de mode offerte au cégep, pourquoi ne pas devenir couturière. Ce métier perçu comme désuet est pourtant une occupation spécialisée très demandée, qui a su évoluer avec les besoins du secteur. Il suffit d’avoir du flair pour le style, d’être créative, habile de ses mains et capable de relever des défis. Cette formation apprend aux étudiantes à transformer leurs idées en dessins, puis à leur donner vie en confectionnant des vêtements. Elles peuvent ensuite travailler dans des ateliers, que ce soit pour une entreprise de mode, des compagnies de théâtre, dans le milieu du cinéma ou à leur compte.

Technicien en documentation

On adore les livres? Un technicien ou une technicienne en documentation est une personne qui classe des documents, facilite l’accès au savoir, accompagne les gens dans leurs recherches, anime des activités et veille à ce que chaque ressource soit à sa place. C’est un métier qui exige de l’organisation, de la curiosité et un intérêt marqué pour l’actualité et la technologie. Pour accéder à ce poste, on suit une formation en techniques de la documentation au cégep. Contrairement aux idées reçues, la bibliothèque est un espace plus vivant que jamais, où le contact avec le public et le service à la communauté occupent une place primordiale. Une fois cette formation en poche, on peut aussi travailler dans des centres d’archives, des établissements scolaires, des musées, et plus encore.

Libraire

Pour ce poste, on se forme en librairie aux côtés de libraires d’expérience pour faire reconnaître ses compétences avec Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) Ce travail exige une passion pour la lecture et une capacité à transmettre aisément cette passion aux autres. Être libraire, c’est donc beaucoup plus que vendre des livres. On écoute et on conseille les gens, avec l’envie de leur faire découvrir de nouveaux genres. Il faut être curieuse et s’intéresser à tout, en plus d’être organisée. Choisir ce métier, c’est cultiver le goût de lire et enrichir la vie culturelle de sa communauté.

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