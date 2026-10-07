Libraire

Pour ce poste, on se forme en librairie aux côtés de libraires d’expérience pour faire reconnaître ses compétences avec Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) Ce travail exige une passion pour la lecture et une capacité à transmettre aisément cette passion aux autres. Être libraire, c’est donc beaucoup plus que vendre des livres. On écoute et on conseille les gens, avec l’envie de leur faire découvrir de nouveaux genres. Il faut être curieuse et s’intéresser à tout, en plus d’être organisée. Choisir ce métier, c’est cultiver le goût de lire et enrichir la vie culturelle de sa communauté.

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