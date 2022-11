Esser Studio

Des vêtements responsables, mais également de la décoration et des accessoires de maison minimalistes.

Atelier Hotel Motel

Une marque de chaussures et d’accessoires en cuir fabriqués à la main à Montréal, de façon durable.

Dompierre

L’artisane Marie-Eve Dompierre travaille la céramique afin de créer des objets de décoration ainsi que de la vaisselle de table.

L.L.Y Atelier

Un studio de joaillerie montréalais, créant des bijoux minimalistes, raffinés et sculpturaux.

Embody Apothecary

Cette compagnie de produits de soins de la peau fabrique essentiellement à partir d’ingrédients naturels.

Eliza Faulkner

La créatrice montréalaise propose des vêtements au design féminin, audacieux et contemporain.

Heirloom Hats

Des chapeaux colorés, originaux et faits à la main en atelier.

94 Celcius

Ce micro-torréfacteur de Montréal propose du café délicieux et cultivé de façon éthique et responsable.

Silvia Taylor

Cette artiste travaille le verre soufflé et fabrique autant des vases que des carafes et verres d’eau colorés.

Veinage

Des sacs et accessoires fabriqués en cuir et en bois récupérés, alliant une esthétique minimaliste, ludique et réfléchie.

Pour plus d’informations et pour découvrir la liste complète des créateurs qui seront présents au Marché Les Halles, visitez leshallesmontreal.com.