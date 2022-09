«J’avais écrit une quinzaine de pages quand les gens de chez Duceppe m’ont dit que je pouvais dépenser comme je le voulais le budget qu’ils avaient mis à ma disposition. J’ai alors demandé qu’on organise un laboratoire. On a fait un appel à toutes [en ciblant des actrices d’ascendance nord-africaine et moyen-orientale] et on a reçu une trentaine de candidatures. Ce n’est pas beaucoup. Les actrices sont venues en petits groupes, par bloc de trois jours, pendant lesquels on leur a donné plusieurs rôles à interpréter. Lorsqu’elles repartaient, j’étais super inspirée, car je venais d’entendre mon texte lu par des actrices, alors que ces mots étaient toujours sortis de la bouche de mes tantes et de mes cousines auparavant. Le lendemain, quand les actrices revenaient, j’avais écrit deux nouvelles scènes, sans vraiment comprendre comment j’y étais arrivée.»

Nathalie coupe son élan, s’excusant du même coup d’être trop volubile. Je la rassure illico en lui expliquant que j’aime cent fois mieux les envolées passionnées en entrevue que les réponses monosyllabiques, quelque peu angoissantes pour une intervieweuse. Un sourire gêné dans la voix, elle poursuit: «Ç’a été un long processus pour choisir toutes les actrices, car on voulait qu’elles incarnent parfaitement chacun des personnages. Pour cette raison, certaines des femmes qui ont été retenues n’ont jamais joué au théâtre. Ça représente beaucoup de travail, mais j’ai confiance [qu’elles seront à la hauteur], étant donné qu’on a eu plus d’heures de répétitions qu’à l’habitude.»