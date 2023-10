POUR LE MEILLEUR…

Très bien pour la sexualité, mais qu’en est-il des relations hommes-femmes au quotidien? Une séparation stricte entre les hommes et les femmes fait qu’ils ne se côtoient pratiquement pas. Sophie comprend après quelques minutes de conversation que pour les Hassidim, aucune porte ne doit être entrouverte entre un homme marié et une femme mariée à un autre homme. Aucune possibilité de rencontre seul à seul; ainsi, on réduit les chances d’adultère à zéro… ou presque. C’est pour cette raison, entre autres, que les hommes ne regardent presque pas les femmes, surtout si elles ne font pas partie de leur communauté. En raccompagnant Chany chez elle, Sophie croise brièvement Shmuel, son mari. Bien que son visage arbore un sourire doux et sincère, il la salue rapidement, baisse les yeux et s’esquive.

Une chose est claire: même si une relation à long terme est faite de hauts et de bas, Chany aime profondément son mari. Est-ce qu’il lui tape parfois sur les nerfs? «Bien sûr! Je ne suis pas une personne qui aime parler de ses sentiments. Mais lui, il souhaite toujours discuter de ce qu’on vit, de comment il se sent… Parfois, j’ai eu une grosse journée et je veux simplement regarder une émission de cuisine!» Elle prend une pause avant d’ajouter: «Mais nous, les Hassidim, nous ferons tout pour qu’un mariage fonctionne. Oui, il y a des divorces et des remariages chez nous, mais beaucoup moins que dans la société en général.»

Sophie et Chany sont bien installées sur des chaises extérieures, sous un grand arbre qui s’étire comme elles étirent leur rencontre. Sophie demande à Chany si elle est curieuse de certaines choses qui lui sont interdites. Après quelques secondes de réflexion, Chany affirme passer régulièrement devant un marchand de crème glacée non juif tout près. «Il y a toujours une longue queue en été et je me demande: est-ce siiiii bon? Est-ce vraiment meilleur que notre crème glacée? Je suis une grande foodie et je serais curieuse de savoir comment des personnes non juives trouveraient ma cuisine!» Eh bien, Chany, tu vas devoir nous inviter pour le shabbat!

Au moment de lui dire au revoir, Sophie serre Chany dans ses bras et lui glisse à l’oreille: «Si tu as besoin qu’on te sauve, cligne des yeux deux fois…» Elles rient de bon cœur. Quand on laisse tomber nos jugements et nos idées préconçues, quand l’ouverture du cœur est là avec, en prime, une pointe d’humour, pas besoin d’être d’accord sur tout pour qu’une véritable rencontre ait lieu.