Pour YSL Beauté, avoir un impact, ce n’est pas seulement créer des rouges à lèvres hautement pigmentés et des parfums enivrants. La marque française emblématique est aussi déterminée à créer un avenir meilleur. C’est l’idée derrière Change the Rules, Change the Future, sa stratégie globale de développement durable, qui met l’accent sur la planète et les gens. Trois piliers soutiennent cette stratégie: Abuse Is Not Love, un programme mondial de lutte contre la violence au sein du couple; Rewild Our Earth, un plan d’action qui restaure la biodiversité à l’échelon local; et Reduce Our Impact, un plan qui réorganise les opérations de la marque pour lui permettre de mieux réagir au changement climatique. Ces piliers ont pour objectif ambitieux de transformer chaque échelon de la culture de notre entreprise.

Nous nous entretenons ici avec deux personnes clés, qui mènent ces initiatives chez YSL Beauté – Caroline Nègre, directrice scientifique et directrice du développement durable international, et Juleah Love, responsable du développement durable international. Elles nous parlent de la vision prospective de la marque, de la valeur de chacun des trois piliers et de la raison pour laquelle «tout tourne autour des communautés et des personnes» chez YSL Beauté.