Tout a changé dans notre façon de vivre cette année. On passe énormément de temps à la maison – on a noué une relation assez étroite avec notre canapé! –, et notre relation à nos vêtements a, par le fait même, également évolué. On prend maintenant grand soin de nos pulls extraconfos qu’on peut porter lors de nos réunions virtuelles! Ce qui n’avait pas changé, cependant? La façon dont nos appareils de lessive peuvent contribuer à prolonger – ou raccourcir! – la durée de vie de nos vêtements. Ce qui est important considérant qu’on est tous en train de se créer des habitudes de vie plus durables!

Faire la lessive rapidement, efficacement et sans abîmer les vêtements n’est pas toujours facile. En fait, une enquête récente montre que 34 % des Canadiens ne savent pas correctement lire les étiquettes d’entretien des tissus sur leurs vêtements. Symboles compliqués, instructions compliquées. «Argh! Qu’est-ce que je dois faire?» Pas surprenant que 2 Canadiens sur 10* déclarent que quelqu’un dans leur maisonnée a déjà abîmé un vêtement en le lavant de la mauvaise façon. Chandail rétréci, col relâché, tache tenace: nous sommes tous passés par là!

Mais tout ça, c’est du passé grâce à les nouvelles laveuse et sécheuse à chargement frontal dotées de l’IA ThinQMD de LG! Un duo pour la lessive chic et technique qui vous permet de ne plus faire d’erreurs en la matière. Dotés d’une intelligence artificielle innovante et de réglages ultra-intuitifs, ces appareils vous font gagner du temps et assurent un entretien des tissus doux mais efficace.

Le duo de lessive à chargement frontal doté de l’IA ThinQMD de LG met de l’avant des réglages nouveaux et des fonctions étendues, conçus pour éliminer les erreurs de lessive – et vous simplifier la vie! Une fois que vous avez sélectionné un cycle de lavage, l’IA entre en jeu, détectant le poids et la douceur du tissu, pour optimiser pleinement le schéma de lavage et obtenir une performance de nettoyage supérieure.

Vous pouvez également profiter de la fonction ezDispenseMC, qui distribue automatiquement une quantité personnalisée de détergent liquide et d’assouplissant tout au long du cycle, en fonction de la taille de chaque brassée. Ainsi, on ne gaspille aucun produit! En prime, le lave-linge stocke le détergent pour 18 brassées, ce qui vous évite de devoir le remplir constamment. Intelligent, il peut même se connecter à Amazon Alexa et à Google, grâce à l’application mobile ThinQMD de LG, pour vous envoyer des notifications lorsque la quantité de détergent est insuffisante (pour les dimanches soir où on fait trois brassées…).

Ceux qui s’attaquent souvent à des montagnes de linge peuvent se tourner vers le système sur piédestal TWINWash de LGMD, une laveuse sur socle pratique qui peut être installée sous la laveuse à chargement frontal, ce qui permet de laver deux brassées en même temps!

LG a aussi apporté d’astucieuses améliorations au sèche-linge à chargement frontal doté de l’IA ThinQMD. Prenez la fonction Smart PairingMC, par exemple: elle sélectionne automatiquement un cycle de séchage compatible grâce à l’application mobile ThinQMD. Une réunion Zoom de dernière minute? Mettez votre chemisier en mode TurboSteamMD et, en 10 minutes seulement, il est entièrement rafraîchi et sans plis.

L’IA intégrée au duo de lessive et séchage à chargement frontal doté de l’IA ThinQMD de LG offre vraiment une expérience lavage-séchage optimisée, contribuant à prolonger la durée de vie de votre garde-robe de 15 %*. Il s’agit d’une façon simple de prendre soin des vêtements que vous possédez et que vous souhaitez préserver, notamment pour contribuer à réduire la pollution liée au domaine de la mode.

Avis de non-responsabilité

* Léger a réalisé ce sondage omnibus auprès de plus de 1 500 répondants canadiens entre le 19 et le 21 juin 2020 en utilisant le panel en ligne de Léger. Le panel en ligne de Léger est composé d’environ 400 000 membres à l’échelle nationale et présente un taux de rétention de 90 %. La marge d’erreur de cette étude était de +/-2,5 %, 19 fois sur 20.

* Selon des tests indépendants réalisés par Intertek, qui a comparé la performance des modèles WM4500HBA et WM3900HWA de LG lors d’un cycle normal de 8 livres de vêtements. Les résultats peuvent différer selon la composition de la brassée et les facteurs environnementaux.

* Sur la base de brassées de 8 à 12 livres. Toujours utiliser un détergent HE (haute efficacité) avec cette laveuse.