Morales est une styliste et une directrice artistique bien connue, ayant créé des pièces emblématiques pour Arcade Fire et Grimes, et ayant collaboré avec des réalisateurs tels que Denis Villeneuve et des institutions comme le Musée des beaux-arts de Montréal et la Biennale de Venise, mais il s’agit de sa toute première exposition solo. L’exposition, qui débute le 25 septembre, sera axée sur l’exploration de la zone grise entre le modernisme et l’artisanat – au cœur de la pratique créative de Morales —, ainsi que sur les thèmes de l’identité, de l’appartenance et de l’humanité. Captivant par ses couleurs vives et ses pièces sculpturales saisissantes, son travail explore également son héritage mexicain: elle est actuellement artiste en résidence à Cerámica Suro, à Guadalajara, où elle met en pratique de nouvelles techniques de céramique. Si vous ne pouvez pas vous rendre à Dallas pour voir l’évolution de Morales en personne, elle sortira une série limitée de sweatshirts et une série de plaques en céramique, qui seront offertes sur le site web du musée.

dallascontemporary.org