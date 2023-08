Au cours de ces quatre jours de festivités, le Quartier des Spectacles se transformera en un véritable terrain de jeu artistique, présentant une programmation audacieuse et inclusive, à l’image de sa nouvelle identité. Aux sons des DJ set en continu, les visiteurs pourront assister à des prestations mode, des numéros de danse ou encore magasiner aux pop-up de produits locaux, et voire même prolonger la fête aux after party: le tout gratuitement!

Parmi les très nombreuses activités proposées, la soirée d’ouverture promet de faire parler avec le défilé M.A.D. Shoppe, premier défilé-spectacle d’achat en direct au Canada réalisé en collaboration avec Les Produits du Québec. L’évènement, diffusé en direct sur le web, permettra aux spectateurs de se procurer en temps réel via leur cellulaire ou sur le web, leurs items coup de cœur repérés pendant le défilé.