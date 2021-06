D’abord au Musée national des beaux-arts du Québec, qui présente 77 œuvres créées majoritairement au début du 20e siècle dans PICASSO. FIGURES. Parmi elles, les tableaux L’homme à la guitare, La lecture et Le déjeuner sur l’herbe d’après Manet. Le corps humain, sujet de prédilection de l’artiste, tient la vedette au gré des déconstructions et des métamorphoses qui ont fait sa renommée. Flash judicieux: l’institution en a profité pour concevoir une expo parallèle sur la diversité corporelle, OUVRIR LE DIALOGUE, qui compte entre autres des portraits photo de la série québécoise The Womanhood Project.

Dans une mise en scène plus techno, l’expo multimédia Imagine Picasso reprend la formule qui a fait le succès d’Imagine Van Gogh l’été dernier (75 000 personnes l’ont visitée) en la bonifiant: sur des structures («origamis»), tout comme sur les murs et le plancher du Centre des congrès de Québec, des œuvres sont projetées et font en prime un clin d’œil pertinent au travail sur la géométrie qui passionnait le peintre. Prêtes pour un doublé?

Picasso. Figures, du 12 juin au 12 septembre, mnbaq.org

Imagine Picasso, du 15 juin au 6 septembre, imagine-picasso.ca.

