Pour la collectionneuse de parfums qui change d’odeur comme d’humeur
Pourquoi choisir une seule signature olfactive quand on peut en avoir quatre? Ce coffret PHLUR réunit Cherry Stem, Missing Person, Father Figure et Vanilla Skin en mini formats de 7 ml. Cerise noire, musc, figue ou vanille : on lui offre une petite garde-robe parfumée à explorer selon ses envies.
Coffret de quatre mini eaux de parfum, PHLUR, chez Sephora, 82 $.
Pour l’esthète dont le salon mérite une page dans un magazine
Chez elle, même les soirées improvisées ont des airs de grande occasion. Cette bougie Sisley Paris devrait trouver sa place entre ses beaux livres et son vase préféré. Son parfum associe les notes boisées d’un feu de cheminée au zeste d’orange amère, avec des accents épicés qui donnent envie de s’attarder.
Bougie Feu de Bois et Orange Amère, Sisley Paris, chez Holt Renfrew, 165 $.
Pour le gentleman qui ne laisse aucun détail mode au hasard
Le manteau impeccable, l’écharpe bien nouée… Il ne lui manque que les bons gants. En cuir souple, avec des coutures contrastantes et une doublure de laine et de cachemire, les Harry de RUDSAK ont tout du classique qu’on garde longtemps. Le détail pratique : leurs index sont compatibles avec les écrans tactiles.
Gants en cuir Harry, RUDSAK, 175 $.
Pour le papa qui réinvente l’heure de la collation
Les mêmes collations en boucle? Très peu pour lui. Dans son livre, Cath Cooper propose des déjeuners, des lunchs, des collations et surtout des desserts, avec l’envie de conjuguer gourmandise et ingrédients simples. On lui offre de quoi renouveler son répertoire familial et trouver de nouvelles idées pour les petits creux. Avec un peu de chance, on sera invités à goûter ses premiers essais!
Mes recettes gourmandes et nutritives, Cath Cooper, KO Éditions, 44,95 $.
Pour la beautista qui habite pratiquement chez Sephora
Un pour le bureau, un pour les sorties et un autre qu’elle cherche depuis mardi. Ce trio de mini soins pour les lèvres VIOLETTE_FR devrait lui plaire autant pour son format adorable que pour sa place toute trouvée dans sa routine beauté. On aime l’idée d’offrir plusieurs petites découvertes dans un même coffret. Reste à savoir combien de temps elle résistera avant de les essayer tous.
Trio de mini soins pour les lèvres Les Petites Balm Amour, VIOLETTE_FR, chez Sephora, 47 $.
Pour le palais fin
La valeur sûre pour un échange de cadeaux entre amis : un blanc bio tout droit venu de la côte méditerranéenne espagnole. Une cuvée solaire qui saura plaire à tous… à déboucher dès l’arrivée !
Sumarroca Il·lògic Penedès, 20,85 $
Pour la fashionista qui accessoirise même ses accessoires
Son sac a déjà beaucoup de personnalité? Ce petit lapin lui en donnera encore un peu plus. Avec son tartan et sa silhouette craquante, le porte-clés Barbour ajoute une touche ludique au trousseau comme à l’anse d’un fourre-tout. Son anneau métallique et son mousqueton permettent de l’accrocher au gré des envies. Un petit compagnon qui a manifestement le sens du style.
Porte-clés breloque lapin tartan, Barbour, chez Simons, 45 $.
Pour la dévoreuse de romans qui part en week-end avec cinq livres
Elle prévoit toujours une lecture de secours. Puis une autre, au cas où. Conçue au Canada, la Kobo Clara Colour lui permet d’emporter sa réserve d’histoires dans un appareil compact, avec un écran couleur de six pouces et un éclairage ajustable. On aime aussi son étanchéité pour les lectures au bord du bain.
Liseuse Clara Colour, Kobo, 200 $.
Pour celle qui a du style jusque dans son portefeuille
Même ce qui se cache au fond de son sac mérite d’être joli. On lui réserve donc le portefeuille Calla de Lambert dans un riche coloris prune, une nuance qui change du noir tout en restant facile à adopter. En cuir végane, cet accessoire de la marque québécoise Lambert, fondée par une femme, apporte une dose de couleur à un essentiel du quotidien.
Portefeuille Calla en prune, Lambert, 77 $.
Pour l’adepte de beaux classiques et de douceur
Un beau cachemire rouge, et voilà le jean du dimanche prêt pour le souper des Fêtes. Avec son col rond et ses bordures côtelées, ce pull Quince mise sur une silhouette classique et une couleur qui réveille le teint comme la garde-robe. On aime sa composition 100 % cachemire de Mongolie, et encore plus son prix ultra-doux.
Pull en cachemire de Mongolie à col rond, coloris Varsity Red, Quince, 75 $.
Pour la dent sucrée qui pourrait faire du chocolat un groupe alimentaire
Les rôties du matin viennent de gagner du galon. Ce coffret de la chocolaterie montréalaise Allo Simonne réunit six tartinades de 100 g, où les noisettes et le chocolat se déclinent notamment avec du café, du sarrasin ou de l’érable. De quoi organiser une dégustation très sérieuse autour d’une baguette.
Coffret découverte de six tartinades, Allo Simonne, 50 $.
Pour l’hôte qui pense à tout, jusqu’au savon près du lavabo
Chez cette personne, la table est belle, la musique tombe juste et même la salle de bains mérite un compliment. Le coffret Fidèles Compagnons d’Aesop prolonge ce souci du détail avec un gel lavant, un baume pour les mains et un savon nourrissant. Une attention aussi élégante qu’utile pour remercier celui ou celle qui nous reçoit toujours si bien. On parie qu’il sera déballé avant le dessert.
Coffret Fidèles Compagnons, Aesop, 125 $.
Pour le stratège qui prépare son prochain coup, même en vacances
Il transforme chaque partie amicale en championnat? On lui offre un jeu d’échecs qui pourra le suivre dans ses déplacements. Ce modèle de voyage Hotel Holts donne envie de remplacer quelques minutes de défilement sur le téléphone par un duel de stratégie. À sortir au chalet, à l’hôtel ou pendant un après-midi tranquille entre amis. Et à accompagner d’un avertissement affectueux : on ne le laissera pas gagner.
Jeu d’échecs de voyage Hotel Holts, chez Holt Renfrew, 190 $.
Pour la créative qui a toujours un nouveau projet sur le feu
Elle a toujours un nouveau projet en tête et des idées plein ses tableaux Pinterest. Cet ensemble d’assiettes à peindre lui propose une nouvelle surface pour laisser parler son imagination. On peut même en faire le point de départ d’une soirée entre amis : chacun son motif, sa palette et sa conception très personnelle de la ligne droite.
Ensemble de peinture sur assiettes à faire soi-même, sur Etsy, 47 $.
Pour l’extravagante qui prouve que plus, c’est toujours mieux
Discrète? Ce n’est pas vraiment son registre. Cette bague Eva Meloche x Pilgrim mise sur un détail rose surdimensionné et une finition dorée qui attirent instantanément le regard. On la voit déjà avec un gros tricot, une manucure éclatante ou sa tenue de party préférée. Autre bon point pour un cadeau : son anneau ajustable nous épargne l’enquête secrète sur sa taille de doigt.
Bague rose Eva Meloche x Pilgrim, 79 $.
Pour l’adepte de ski qui prend l’après-ski tout aussi au sérieux
Les descentes, c’est bien. Le retour au chalet a aussi ses arguments. Décorés de petits skieurs en mouvement, ces verres à vin de Maison Simons apportent un peu des pistes jusque sur la table. Vendus en duo, ils invitent à trinquer après une journée dehors ou à prolonger l’ambiance du chalet à la maison.
Ensemble de deux verres à vin skieurs, Simons Maison, 25 $ pour 2 verres.