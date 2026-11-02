Pourquoi choisir une seule signature olfactive quand on peut en avoir quatre? Ce coffret PHLUR réunit Cherry Stem, Missing Person, Father Figure et Vanilla Skin en mini formats de 7 ml. Cerise noire, musc, figue ou vanille : on lui offre une petite garde-robe parfumée à explorer selon ses envies.

Coffret de quatre mini eaux de parfum, PHLUR, chez Sephora, 82 $.