Quel impact a eu la pandémie sur ton processus de création?

Pendant la pandémie, j’ai appris à créer mes propres démos. Avant je comptais toujours sur le soutien de mon équipe et j’envoyais souvent des enregistrements Voice Memos sur mon iPhone, ce qui est un excellent moyen de collaborer, mais je ne pouvais pas moi-même ajouter de son ou d’arrangements musicaux. Durant le confinement, j’ai appris à utiliser le logiciel de musique Logic Pro, ce qui m’a permis de transformer ma chambre en un mini studio d’enregistrement! Cela m’a donné plus d’indépendance en tant que créatrice, car je pouvais partager mes idées. Avec quelques instruments et mon MacBook, j’ai pu enregistrer ma musique et poursuivre mon processus créatif, même si je n’avais pas accès à des studios.