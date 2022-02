Plus près de chez nous

Avant d’être une vedette à son tour grâce à TikTok et à Instagram, Angie Augustin, alias Citron Rose, s’est fait connaître aux côtés de la rappeuse québécoise Sarahmée. «Tout a commencé avec le vidéoclip pour la chanson T’as pas cru. Elle nous a remarquées, ma collègue Lily et moi, et elle nous a proposé de nous joindre à son équipe. Depuis, on n’arrête plus!»

D’ailleurs, Angie accompagne toujours la musicienne en tournée. «Cet été, on prenait le traversier pour aller à Tadoussac quand une petite fille m’a reconnue, et j’ai pris des photos avec elle. On l’a recroisée à l’hôtel, et elle a demandé à Sarahmée à quelle heure était le spectacle de Citron Rose. On a bien ri!»

Propulsée à l’avant-scène grâce aux vidéos qu’elle chorégraphie et produit elle-même, Angie se fait régulièrement reconnaître dans la rue. «Il y a des gens qui me disent: “Ah! c’est toi, la fille de TikTok!”. Oui, c’est vrai, mais je ne suis pas que ça. Je suis danseuse professionnelle, d’abord et avant tout.»