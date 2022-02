S’il y a une exposition qui fait rêver au printemps, c’est bien celle de Nicolas Party. Cet artiste est l’un des plus en vogue de sa génération Il est reconnu autant pour ses portraits, ses paysages et ses natures mortes que pour ses sculptures de visages intrigants et colorés. Cela étant dit, ce sont vraiment les murales monumentales créées in situ, au Musée des beaux-arts de Montréal, qui m’ont renversée. Impossible de rester insensible devant la technique irréprochable de dessin au pastel de Party. Et pour accompagner cette expo grandiose, on a le privilège de pouvoir se délecter de nouvelles chansons de Pierre Lapointe, expressément composées ou réinterprétées pour l’occasion. Coup de cœur pour la reprise tout en douceur de L’hymne au printemps, de Félix Leclerc. Allez, on s’en va au musée!