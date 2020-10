Le vote anticipé

Par crainte de la pandémie et à cause d’une élection polarisée et hautement décisive, un nombre record d’Américains ont voté cette année par anticipation, avant la date fatidique du 3 novembre. Il est en effet possible dans la plupart des États de déposer son bulletin à la présidentielle, en personne ou par la poste, des semaines avant l’Election day.