Les agrumes sont trop acides pour le compost

Faux. On ne sait pas trop d’où vient cette rumeur, mais elle a la vie dure. Chose certaine, les oranges, les citrons et les clémentines se compostent très bien et ne sont pas plus acides que les tomates ou les ananas, par exemple! On s’assure de respecter le ratio matières sèches/humides et le tour est joué.

Une fois que notre bac est rempli de mouches et d’asticots, il n’y a plus rien à faire

Faux. Les vers blancs sont dégoûtants, c’est vrai. On peut toutefois empêcher leur prolifération en nettoyant régulièrement notre bac à compost avec de l’eau et du savon, voire à l’aide d’une solution d’eau et de vinaigre. L’été, une autre solution des plus efficaces s’offre à nous : congeler (ou conserver au frigo) les aliments — surtout les résidus de viande et de poisson — qu’on souhaite composter jusqu’au jour de la collecte.