Coup de cœur absolu pour cette collaboration bien sentie entre deux de mes compagnies canadiennes préférées, Mejuri et Vitruvi. Comme le diffuseur doré est rechargeable par prise USB, on peut le déposer n’importe où, et le mélange Séjour, aux notes de géranium, de bergamote, de vétiver et d’encens, réchauffe la maison comme la plus réconfortante des couvertures de laine.

Prix: Diffuseur 182 $, huiles essentielles 32 $