Choix de l'équipe: les 15 idées-cadeaux de Cynthia Quellet

Coup de cœur pour ce couple qui s’enlace sous un grand parasol, d’Out of the (Claudie Lamarre) présenté dans le cadre de la collaboration entre Simons Maison et Oleka Canvas, entreprise québécoise qui conçoit des toiles en polyester de haute qualité pour mettre en lumière le talent d’artistes locaux.

Conçue et fabriquée au Canada.

Prix: à partir de 198$ (45,75 x 61 cm (18 x 24 po)