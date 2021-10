MJ DeCoteau était âgée de 22 ans quand sa mère est décédée du cancer du sein. Madame DeCoteau croit que les traitements qu’a subis sa mère auraient mené à une conclusion différente si elle était diagnostiquée aujourd’hui.

« Il y a de nouveaux traitements et nous en savons maintenant beaucoup plus sur le cancer du sein. Lorsque ma mère a été diagnostiquée, les traitements étaient « universels ». De nos jours, on reconnaît beaucoup de sous-types de cancer du sein et il y a des traitements qui ciblent précisément la façon dont des cellules spécifiques se comportent », affirme madame DeCoteau, la fondatrice de Rethink Breast Cancer, qui donne des moyens d’agir aux personnes atteintes d’un cancer du sein, en plus de les éduquer et de les soutenir.

Ayant reçu un diagnostic de cancer du sein, Cathy Ammendolea, présidente du conseil d’administration du Réseau canadien du cancer du sein, se souvient du moment où son diagnostic est tombé en 2000 et des nombreuses questions qu’elle avait alors. L’apprentissage qu’elle a dû faire pour comprendre le cancer et son traitement équivalait à apprendre une nouvelle langue. Selon Cathy, il est important que les patientes posent des questions et soient impliquées dans la prise de décisions relatives au traitement.

Évidemment, le cancer du sein n’est pas une maladie simple, affirme la Dre Christine Brezden-Masley, directrice du Marvelle Koffler Breast Centre au Sinai Health de Toronto. En effet, il y a trois principaux sous-groupes du cancer du sein et ceux-ci sont constitués d’autres sous-groupes. « Nous en apprenons de plus en plus à propos de cibles précises et des patientes qui peuvent bénéficier de certains traitements. Beaucoup de ces traitements novateurs sont devancés à des stades plus précoces de la maladie, ce qui permet de guérir plus de patientes. Nous comprenons les profils de récidive et comment faire de la prévention avec des traitements ciblés. Des avancées significatives améliorent les chances de survie et permettent aux femmes de vivre plus longtemps à un stade avancé de la maladie », assure la Dre Brezden-Masley.