Pour faire entrer un peu de nature à la maison, on mise sur cette pagaie décorative en frêne, peinte à la main à Wendake par des artisanes autochtones. Ses touches de noir, de brun et de vert turquoise composent un bel accent graphique, à suspendre à la verticale ou à l’horizontale. Chaque pièce est unique : une attention toute trouvée pour les amoureux de design et de savoir-faire d’ici.

Prix : 145 $