La cagoule Soleil d’hiver de Quartz Co.
S’emmitoufler sans passer inaperçu? Voilà le programme de cette cagoule rose pourpre pastel, qui met un peu de soleil dans nos journées les plus grises. Son allure enveloppante donne instantanément envie de sortir prendre l’air, même quand le canapé fait de sérieux efforts pour nous retenir.
Prix : 195 $
Le jeté tissé à rayures et bulles d’Estudio Niksen
Certaines couvertures se rangent dans une armoire. Celle-ci mérite plutôt la meilleure place sur le canapé. Avec ses rayures et le logo bulle d’Estudio Niksen, ce grand jeté tissé donne du caractère au décor tout en nous invitant à ralentir. On l’offre à la personne qui soigne son intérieur autant que ses tenues… ou qui maîtrise déjà très bien l’art du dimanche à la maison.
Prix : 130 $
La trousse-cadeau Rituel fermeté et hydratation de Jouviance x Lambert
Une routine beauté complète dans une trousse qu’on aura envie de garder bien en vue : cette collaboration a tout compris. À l’intérieur, Jouviance réunit un gommage doux, un sérum pour les yeux, le sérum réparateur Cera+ et sa crème multifonctionnelle 3 en 1, offerte en deux textures selon les besoins de la peau. Le tout dans une jolie trousse Lambert, prête à nous suivre en escapade.
Prix : 119 $
Les mitaines Element de KOMBI
Un bleu arctique tout doux pour affronter une météo qui l’est parfois beaucoup moins. Ces mitaines imperméables misent sur un tissu souple et extensible, une isolation légère et une doublure qui évacue l’humidité pour garder les mains confortables. De quoi accompagner les promenades enneigées et les détours spontanés au marché de Noël!
Prix : 55 $
Le coffret Bougies Signature de Bleu Lavande
Trois bougies, trois façons de donner le ton à la soirée. Lavande, notes boisées et figue pour une ambiance enveloppante; eucalyptus et pamplemousse pour un esprit spa; lavande et camomille pour les moments tranquilles. Réunies dans un coffret aux accents dorés, ces bougies de soya font un joli cadeau pour la personne chez qui on se sent toujours bien.
Prix : 35 $
L’ensemble The Holiday Bonbon d’Everist
Cet ensemble de la marque canadienne Everist, fondée par des femmes, réunit quatre soins concentrés en formats voyage : un shampooing, un revitalisant, un nettoyant pour le corps et un nettoyant exfoliant. Avec leurs petits contenants de 20 ml, ils se glissent facilement dans les bagages pour un voyage ou un week-end en campagne.
Prix : 52 $
Le calendrier de l’avent 24 Karat de Kanel
Ce calendrier de l’Avent pas comme les autres réunit 24 mélanges d’épices, sels de mer et givrages à cocktail, accompagnés de recettes pour passer de la découverte à l’assiette. Sel fumé à l’érable du Québec, mélange pour bagel montréalais, sel à la truffe : le compte à rebours promet d’avoir beaucoup de goût.
Prix : 74 $
Le calendrier de l’avent Pista x Found
Les matins de décembre viennent de gagner un sérieux argument. Pista, à Montréal, et Found, à Toronto, proposent chacun 12 cafés à découvrir en alternance jusqu’à Noël. Derrière chaque porte, 35 g de grains entiers, assez pour préparer deux belles tasses. Et le 25? Une tablette de chocolat créée avec Allo Simonne pour prolonger le plaisir. À offrir avant décembre, pour partager le décompte dès la première gorgée.
Prix : 110 $, prix de lancement en précommande jusqu’au 31 octobre
Le cabaret de baignoire en bois d’acacia de Maison Simons
On connaît quelqu’un qui annonce « je prends un bain » comme on annoncerait un départ en vacances? Voici son prochain indispensable. Ce cabaret en bois d’acacia transforme les rebords de la baignoire en petit espace pour les essentiels de la pause : un livre, une tasse de thé et tout ce qui invite à s’attarder. À accompagner d’un bain moussant et d’une consigne très claire : prendre. Son. Temps.
Prix : 69 $
La bague Bold Open Dôme de Mejuri
Du volume, des courbes et juste assez d’asymétrie pour attirer le regard. Cette bague en vermeil d’or 18 carats joue avec les pleins et les vides dans une silhouette sculpturale qui habille la main à elle seule. Signée Mejuri, la marque canadienne qu’on aime pour ses bijoux à porter au quotidien, elle donne autant d’allure à un gros tricot qu’à une tenue de fête.
Prix : 198 $
L’ensemble Rituel de productivité de Baltic Club
Les listes ont meilleur goût avec un bon café et de la jolie papeterie. Cet ensemble Baltic Club réunit un agenda, trois stylos à bille et une tasse réutilisable en bambou, avec différents motifs à agencer. Un trio pour la personne qui aime tout planifier, noter ses idées ou simplement s’entourer de beaux objets au bureau. On ne promet pas de raccourcir sa liste de choses à faire, mais de l’embellir, certainement.
Prix : 69 $
La pagaie moyenne Fougère d’Onquata
Pour faire entrer un peu de nature à la maison, on mise sur cette pagaie décorative en frêne, peinte à la main à Wendake par des artisanes autochtones. Ses touches de noir, de brun et de vert turquoise composent un bel accent graphique, à suspendre à la verticale ou à l’horizontale. Chaque pièce est unique : une attention toute trouvée pour les amoureux de design et de savoir-faire d’ici.
Prix : 145 $
La laisse On-the-Go Matcha de Peachy Dogs
Cette laisse mains libres, dans un joli vert matcha, se porte autour de la taille ou en bandoulière et s’ajuste selon les préférences. Une poignée près du chien permet aussi de le garder plus près au besoin. Un accessoire qui joint l’agréable à la promenade, à offrir au duo le plus inséparable de notre entourage.
Prix : 70 $
Le livre Femme renarde par Mélissa Perron de KO Éditions
Il y a des livres qu’on offre pour divertir, et d’autres pour émerveiller. Après Femme caméléon, Mélissa Perron poursuit son exploration de la neurodivergence dans un récit illustré intime, où une renarde se retire dans son terrier avant d’apprivoiser le renouveau. Entre poésie, vulnérabilité et contact avec la nature, cette histoire sensible nous accompagne longtemps après la dernière page.
Prix : 35 $
Le trio de découvertes sauvages de Gourmet Sauvage chez Signé Local
La forêt s’invite à l’apéro avec ce trio gourmand, transformé de façon artisanale dans les Laurentides. Salicorne marinée, confiture d’amélanches et moutarde au sapin viennent réveiller les plateaux de fromages, les charcuteries et les sandwichs du lendemain. Une belle façon de faire découvrir les saveurs sauvages du Québec!
Prix : 38,50 $