Oui, oui, les carreaux ont aussi leur place ailleurs que dans notre garde-robe. Sur ce jeté en sherpa signé OUI, la marque maison d’Indigo, ils donnent du caractère au canapé tout en promettant des soirées bien au chaud. Coloré, douillet et franchement agréable à laisser traîner : le cadeau parfait pour embellir l’art de ne rien faire.

Prix : 40 $.