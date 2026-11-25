Le livre Apéro – À boire et à manger, de Rose Simard, chez KO Éditions
Le genre de livre qu’on feuillette et qui donne aussitôt envie d’envoyer un « Vous venez prendre l’apéro? ». Rose Simard y réunit cocktails et petits plats à partager, avec de magnifiques photos qui ouvrent sérieusement l’appétit. À offrir à la personne qui reçoit toujours avec style… en espérant une invitation pour goûter la suite.
Prix : 44,95 $.
Le jeté en sherpa à carreaux multicolores de OUI
Oui, oui, les carreaux ont aussi leur place ailleurs que dans notre garde-robe. Sur ce jeté en sherpa signé OUI, la marque maison d’Indigo, ils donnent du caractère au canapé tout en promettant des soirées bien au chaud. Coloré, douillet et franchement agréable à laisser traîner : le cadeau parfait pour embellir l’art de ne rien faire.
Prix : 40 $.
La carte-cadeau Bota Bota
Offrir un trou dans l’agenda? Excellente idée. Direction Bota Bota pour découvrir, pourquoi pas, le nouveau pavillon et prolonger la pause avec Canopée, un soin du visage de 60 minutes aux champignons adaptogènes, réalisé avec les produits Éminence et ponctué d’un gua sha chaud. Une parenthèse sur l’eau qui fait déjà du bien rien qu’à y penser.
Prix : dès 25 $.
Le casse-tête Côte de la Fabrique de Holiyay
Mille pièces, un décor de Québec sous la neige et une excellente raison de lâcher son téléphone. Imaginé par Holiyay, une marque de Bromont, ce casse-tête exclusif à Simons met la côte de la Fabrique à l’honneur dans une illustration festive. Mention spéciale au fini mat, si agréable à manipuler. Le programme parfait pour les après-midis qui s’étirent entre Noël et le jour de l’An.
Prix : 32 $.
L’ensemble Rituel d’automne de Moodgie
Le nom dit automne, mais on lui réserve volontiers une place dans nos soirées d’hiver. Ce coffret montréalais réunit deux bougies (Chai épicé + Biscotti et Pomme épicée + Sauge), de l’encens et une petite bougie Citrouille + Houblon offerte en prime. Des parfums gourmands et épicés qui donnent à la maison des airs de refuge. Alors, on annule nos plans?
Prix : 90 $.
L’ensemble d’assiettes à dessert Panettone chez Anthropologie
Le dessert mérite lui aussi sa belle vaisselle. Avec cet ensemble de quatre assiettes en grès émaillé, on ajoute une touche festive à la dernière étape du repas, qu’on serve une pâtisserie maison ou une trouvaille de notre adresse préférée. À offrir avec un panettone pour pousser le clin d’œil jusqu’au bout.
Prix : 74 $ l’ensemble de quatre.
Le jeu Pili Pili de ATM Gaming
Pour mettre du piquant dans le party, on sort Pili Pili. Dans ce jeu de cartes mêlant bluff, stratégie et paris, il faut annoncer le nombre de plis qu’on compte remporter, puis tenir parole malgré les missions qui viennent brouiller les pistes. De quoi réveiller l’esprit de compétition autour de la table, de 2 à 8 personnes, dès 8 ans.
Prix : 30 $.
La liqueur Caramel écossais de la Distillerie des Cantons
Une bouteille d’ici qui fait les yeux doux aux becs sucrés. Avec ses notes de caramel et de toffee, relevées d’arômes de whisky et d’une touche de chêne, cette liqueur se savoure sur glace, dans un café ou avec le dessert. On l’imagine déjà tenir compagnie à la bûche et donner une nouvelle raison de s’attarder à table.
Prix : 39,75 $.
Le calendrier Couchers de soleil 2027 de Next Chapter Studio
Douze mois de rendez-vous, de dates de tombée et de listes à cocher, ok. Mais avec une belle vue, c’est mieux. Ce calendrier de couchers de soleil imprimé en risographie transforme l’année à venir en prétexte pour habiller un mur. À mi-chemin entre la papeterie et l’objet déco, c’est le genre de trouvaille qu’on aime autant offrir que garder pour soi.
Prix : 60 $.
Un atelier de création de bijoux chez Camillette
Un bijou, c’est bien. Mais un bijou qu’on a imaginé et fabriqué soi-même, c’est pas mal le plus beau des cadeaux. Chez Camillette, on peut apprendre à façonner une bague, composer un collier ou un bracelet à breloques, ou sculpter une création en cire qui sera ensuite coulée dans le métal choisi. Une belle façon d’offrir du temps pour créer… et une pièce vraiment personnelle.
Prix : ateliers dès 189 $.