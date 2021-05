Alors que la pandémie a provoqué la fermeture de plusieurs boutiques, d’autres sont nées de celle-ci. C’est le cas de la boutique éphémère, ANGLE MTL, qui a vu le jour dans ce contexte. « L’idée m’est venue l’année dernière, grâce à la pandémie et non à cause et j’insiste bien sur le grâce », explique Nadine Lecellier, fondatrice d’ANGLE MTL.

Étant très proche des artisans et ayant fait plusieurs événements pop-up ces dernières années, Mme Lecellier trouvait opportun d’ouvrir une telle boutique dans Notre-Dame-de-Grâce (NDG). « Auparavant, il n’y avait pas ce genre de boutique et je trouvais important d’amener ce savoir-faire auprès de la clientèle du district. »