De quelle façon devient-on une marque de luxe experte en «sciences vertes»? Quelles sont les mesures mises en place chez Lancôme qui vous permettent d’atteindre cet objectif?

Avec nos laboratoires de recherche et d’innovation, nous avons défini une feuille de route claire pour limiter l’empreinte environnementale de nos formules. Cela signifie que nous avons recours à des techniques agricoles régénératives pour cultiver les roses et les plantes que nous utilisons dans nos produits, et nous encourageons nos fournisseurs à faire de même. Nous faisons appel à des technologies vertes qui nécessitent moins d’étapes de transformation et une consommation d’énergie et d’eau moindre pour développer nos ingrédients et le faire de la manière la plus efficace possible.