AGENTES DE CHANGEMENT

Rupali est l’une des jeunes Canadiennes qui ont pris part au programme Les filles sont à leur place ici. Pendant une semaine, l’étudiante de premier cycle en sciences a participé à des rencontres virtuelles avec le PDG et les équipes de direction de Pfizer Canada. Inspirée par la réceptivité des dirigeants et leur engagement envers la diversité, Rupali confie avoir senti que sa contribution était précieuse et s’inscrivait dans un plan d’action concret pour l’entreprise. «Occuper un siège à la table où se prennent les décisions m’a aidée à me projeter dans un rôle de leader», dit-elle, ajoutant que «l’expérience met en lumière les perspectives propres à ma génération en ce qui concerne la création d’un changement durable».

La jeune ambassadrice – dont la participation au programme a ravivé sa passion pour la défense des droits de la personne – estime que mobiliser la jeunesse et des gens aux expériences diverses permet de faire ressortir tous les aspects liés aux défis mondiaux. «Les jeunes ont leur opinion sur les enjeux sociétaux et sont de puissants agents de changement», estime-t-elle. Mme Glassco partage cet avis et considère qu’il est plus important que jamais de soutenir les filles et les jeunes femmes pour défendre leurs droits: «Nous devons travailler à l’unisson pour lever les barrières qui empêchent les femmes de se réaliser pleinement et faire tout en notre pouvoir pour nous assurer que leurs voix sont entendues.»