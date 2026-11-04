Dès novembre, Villeneuve : L’ascension d’une légende prendra d’assaut les salles de cinéma. Rémi Goulet se glisse dans la peau de l’iconique pilote automobile québécois Gilles Villeneuve, et Rosalie Bonenfant incarne Joann Villeneuve, sa complice de toujours. Joann était bien plus que la femme derrière le champion; elle formait avec Gilles une véritable équipe, un couple uni dans la vie comme dans les paddocks. Rencontre avec Rosalie Bonenfant.

Comment as-tu abordé le personnage discret, solide et essentiel à l’ascension de Gilles Villeneuve qu’est Joann? C’est la première fois que j’incarnais une personne réelle et encore vivante. C’est tout de même un peu stressant. J’ai fait beaucoup de recherches et j’ai eu la chance de la rencontrer. Ç’a été un moment extrêmement spécial, notamment parce que nous nous ressemblons beaucoup physiquement. Je n’aurai jamais besoin de demander à l’IA de me montrer de quoi j’aurai l’air plus tard: je me suis assise devant elle et j’ai eu ma réponse! (Rires.) C’est une chance extraordinaire de pouvoir poser ses questions à la personne qu’on incarne. Ç’a été très émotif. Cinq minutes à ses côtés, et je pleurais déjà. J’avais le sentiment de toucher à quelque chose de grandiose.

J’imagine qu’elle t’a beaucoup parlé de sa relation avec Gilles et de l’importance qu’elle avait au sein de leur équipe. Oui. J’avais déjà compris que Joann était un peu la colonne vertébrale de leur couple. Elle l’a soutenu d’une manière telle qu’il a pu briller comme il l’a fait. Ce qui m’a surtout aidée, ce n’est pas tant l’information qu’elle m’a donnée que sa façon de me la communiquer. J’ai pu observer sa gestuelle, sa fierté et les sujets qui la touchaient le plus. J’espère qu’elle ne s’est pas sentie observée comme une bête de foire, parce que j’absorbais absolument tout! Ça m’a surtout donné des indications sur sa retenue. Je sentais qu’il se passait beaucoup de choses dans sa tête, qu’elle n’a pas nécessairement exprimées. C’est une femme concise et rationnelle. Ça m’a guidée dans la bonne direction.

Qu’as-tu voulu faire ressortir de leur relation dans le film? On voit que Gilles et Joann sont très amoureux, et qu’ils forment aussi une équipe dans le sport, au point de devenir presque une seule entité. Ce n’était pas forcément le rêve de Joann, mais c’était sa situation. Ce n’est pas une victime, et elle refusait de se faire imposer sa vie. Elle a donc décidé d’agir. Gilles a été très chanceux de pouvoir s’appuyer sur une femme aussi solide. Je pense que Joann savait parfaitement qu’elle vivait avec un passionné et qu’elle ne parviendrait jamais à le dissuader de faire de la course. Elle a sans doute décidé que, tant qu’à en faire sa vie, aussi bien y aller à fond. – Catherine Beauchamp chroniqueuse cinéma

En salle dès le 11 novembre.