THÉÂTRE : LE PALAIS DES GLACES
« Intelligent, sensible, plein d’humour… » L’actrice Dominique Quesnel (qu’on a entre autres pu voir au petit écran dans la troisième saison de Bête noire) ne tarit pas d’éloges sur l’auteur David Paquet, dont elle s’apprête, pour la quatrième fois de sa carrière, à livrer les mots sur scène. Et quels mots! Dans Le Palais des Glaces, le dramaturge propose une dystopie un peu trop familière pour ne pas faire frissonner. Après s’être tuée à la tâche dans un emploi peu gratifiant toute sa vie, Virginie revient de l’au-delà dans l’intention de ne plus se faire manger la laine sur le dos. Mais lorsqu’elle désire marquer le coup en s’offrant de la crème glacée, elle s’aperçoit qu’un cornet est dorénavant vendu 275 $, que l’écart entre les immensément riches et les dramatiquement pauvres s’est creusé jusqu’à former un gouffre où ces derniers se noient. Ce spectacle, créé cet été à Carleton-sur-Mer, a séduit un public des plus diversifiés où se trouvaient des gens qui, selon la comédienne, « ne sont pas des habitués du théâtre ; ils cherchaient simplement une activité de vacances et ont été agréablement surpris de vivre une expérience aussi touchante, profonde et marquante. » D’autant plus que le monde terrifiant qui est mis en scène se déploie dans une esthétique que Dominique Quesnel compare à celle des contes de fées, où des couleurs bonbon contrastent franchement avec le propos de la pièce. Un jeu d’oppositions digne de la plume de David Paquet qui, selon l’interprète de Virginie, « est capable de nous virer comme une crêpe. On rit, puis l’instant d’après, on est touchés. » – Sophie Pouliot, chroniqueuse arts de la scène
Du 10 novembre au 5 décembre, au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui.
THÉÂTRE : ENTRE CHIENS ET LOUVES
Né en France dans un centre commercial converti le soir en lieu de prestation, le spectacle du Cirque Le Roux Entre chiens et louves s’appuie sur une trame sonore qui comprend des compositions de l’inimitable Alexandra Stréliski. Et, privilège indicible pour le public, pendant les représentations prévues à Montréal, la musicienne interprétera elle-même ses compositions (ainsi que des airs classiques puisés notamment dans les répertoires de Nina Simone et de Schubert). Elle sera entourée d’artistes circassiens qui évoqueront différentes époques et feront appel, entre autres, au main à main, à la barre russe et à la danse. On est conquises d’avance. – Sophie Pouliot, chroniqueuse arts de la scène
Du 4 au 15 novembre, au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.
LITTÉRATURE : FEMME PANTIN
Dotée d’un grand talent pour l’écriture de fiction, Marie-Christine Chartier ne s’est jamais autant collée à sa propre vie que dans ce nouvel opus, un récit fort attendu au cours duquel elle remonte le fil d’une période charnière de sa vie. Jeune joueuse de tennis de haut niveau, elle a 16 ans lorsqu’elle quitte le Québec pour l’Iowa, une bourse sportive en poche et le rêve américain pas très loin. Or, derrière la promesse d’une vie nouvelle se referme aussi peu à peu un autre univers, celui d’une culture conservatrice dont les valeurs s’immiscent insidieusement dans son quotidien, ses relations, sa façon même de se percevoir. Avec finesse, elle raconte la manière dont on peut se croire libre tout en laissant les autres tirer les ficelles. Il y est question de sport d’élite et de performance, mais ce qu’on retient aussi de ces mots sensibles sur une reprise de liberté ô combien salvatrice, c’est le conditionnement, l’emprise et une envie viscérale d’appartenir à un monde qui peut parfois nous éloigner de nous-même. – Claudia Larochelle, chroniqueuse littéraire
Femme Pantin, écrit par Marie-Chrisitine Chartier, publié aux Éditions Hurtubise
BALADO : BITCHOLOGIE
Nommer. Déconstruire. « Bitcher ». Recommencer. Tel est le mantra de Bitchologie, le balado d’Urbania animé par la chroniqueuse Vanessa Destiné. Le pari peut sembler risqué: tout le monde aime bien les potins, mais plusieurs tracent la ligne à la moquerie. Et le mot « bitch », historiquement utilisé comme une insulte envers les femmes, n’est pas exactement une invitation à la bienveillance. Pourtant, dans ce balado, on se le réapproprie pour mieux réfléchir à ce qui nous rassemble, nous divise et nous préoccupe. « Je trouvais qu’on manquait d’espaces pour analyser en profondeur les événements de la culture pop et les rattacher à des enjeux de société », dit l’animatrice, dont le talent de communicatrice est indéniable. Avec ce projet, elle souhaite proposer un format différent de ce qu’on entend (et voit!) habituellement au Québec. Inspirée notamment par des créatrices américaines comme Tefi Pessoa (alias Tefi Talks) et Gabby Windey (de Long Winded), Vanessa Destiné s’adresse directement au public dans des interventions où se côtoient l’humour, les réflexions éditoriales et les opinions assumées, parfois surprenantes, mais jamais mal informées. Et si elle ne manque pas d’interventions mordantes, même avec ses invités, on garde l’impression de retrouver une amie qui met des mots sur ce qu’on pense tout bas, le tout dans une ambiance d’apéro convivial. Car, avouons-le, sous ses airs de divertissement léger, le commérage est aussi un formidable Polaroid de notre époque. Une loupe braquée sur nos obsessions, nos rapports de pouvoir et nos contradictions collectives. Et ce balado est une façon (vraiment l’fun!) de redonner ses lettres de noblesse à la culture pop, trop souvent boudée. – Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse balados
Disponible dès maintenant, sur Urbania.
CINÉMA : VILLENEUVE : L’ASCENSION D’UNE LÉGENDE
Dès novembre, Villeneuve : L’ascension d’une légende prendra d’assaut les salles de cinéma. Rémi Goulet se glisse dans la peau de l’iconique pilote automobile québécois Gilles Villeneuve, et Rosalie Bonenfant incarne Joann Villeneuve, sa complice de toujours. Joann était bien plus que la femme derrière le champion; elle formait avec Gilles une véritable équipe, un couple uni dans la vie comme dans les paddocks. Rencontre avec Rosalie Bonenfant.
Comment as-tu abordé le personnage discret, solide et essentiel à l’ascension de Gilles Villeneuve qu’est Joann? C’est la première fois que j’incarnais une personne réelle et encore vivante. C’est tout de même un peu stressant. J’ai fait beaucoup de recherches et j’ai eu la chance de la rencontrer. Ç’a été un moment extrêmement spécial, notamment parce que nous nous ressemblons beaucoup physiquement. Je n’aurai jamais besoin de demander à l’IA de me montrer de quoi j’aurai l’air plus tard: je me suis assise devant elle et j’ai eu ma réponse! (Rires.) C’est une chance extraordinaire de pouvoir poser ses questions à la personne qu’on incarne. Ç’a été très émotif. Cinq minutes à ses côtés, et je pleurais déjà. J’avais le sentiment de toucher à quelque chose de grandiose.
J’imagine qu’elle t’a beaucoup parlé de sa relation avec Gilles et de l’importance qu’elle avait au sein de leur équipe. Oui. J’avais déjà compris que Joann était un peu la colonne vertébrale de leur couple. Elle l’a soutenu d’une manière telle qu’il a pu briller comme il l’a fait. Ce qui m’a surtout aidée, ce n’est pas tant l’information qu’elle m’a donnée que sa façon de me la communiquer. J’ai pu observer sa gestuelle, sa fierté et les sujets qui la touchaient le plus. J’espère qu’elle ne s’est pas sentie observée comme une bête de foire, parce que j’absorbais absolument tout! Ça m’a surtout donné des indications sur sa retenue. Je sentais qu’il se passait beaucoup de choses dans sa tête, qu’elle n’a pas nécessairement exprimées. C’est une femme concise et rationnelle. Ça m’a guidée dans la bonne direction.
Qu’as-tu voulu faire ressortir de leur relation dans le film? On voit que Gilles et Joann sont très amoureux, et qu’ils forment aussi une équipe dans le sport, au point de devenir presque une seule entité. Ce n’était pas forcément le rêve de Joann, mais c’était sa situation. Ce n’est pas une victime, et elle refusait de se faire imposer sa vie. Elle a donc décidé d’agir. Gilles a été très chanceux de pouvoir s’appuyer sur une femme aussi solide. Je pense que Joann savait parfaitement qu’elle vivait avec un passionné et qu’elle ne parviendrait jamais à le dissuader de faire de la course. Elle a sans doute décidé que, tant qu’à en faire sa vie, aussi bien y aller à fond. – Catherine Beauchamp chroniqueuse cinéma
En salle dès le 11 novembre.
ARTS VISUELS : D’AMOURS ET D’AMITIÉS
Connaissez-vous la Galerie de l’Université de Montréal, ce petit musée lové au creux de cet établissement universitaire depuis les années 1990? Dès novembre, la galerie présente l’exposition D’amours et d’amitiés, qui célèbre la diversité des liens au sein des communautés 2ELGBTQIA+. Le titre est inspiré D’amour ou d’amitié, la célèbre chanson de Céline Dion, une alliée et une icône de la culture queer, s’il en est! Les œuvres réunies dans cette exposition explorent l’apprentissage de l’amour de soi, l’appui de la famille qu’on s’est choisie, les relations amoureuses, la parentalité et les rencontres éphémères. La force du commissariat repose sur une liste intergénérationnelle d’artistes qui permet de cartographier l’éclosion des pratiques créatives queers au Québec dans les années 1970 et d’en suivre l’évolution jusqu’aux approches émergentes actuelles. – Florence-Agathe Dubé-Moreau, chroniqueuse arts visuels
Du 27 novembre 2026 au 27 février 2027, à la Galerie de l’UdeM (dans le pavillon de la faculté de l’aménagement).
LITTÉRATURE : Journal de la femme météore
« Au fond de moi, j’ai senti que ma petite flamme était restée intacte, qu’aucun vent de face n’avait réussi à l’éteindre. Ce matin, j’ai mangé ma première poire. Ce soir, je me donne le droit de croire. » Ces mots proviennent du récit illustré de l’autrice Isabelle Brouillette, dont la vie a basculé il y a deux ans lorsqu’elle a appris qu’elle était atteinte d’un cancer du septum nasal. Elle doit être opérée rapidement. Elle survivra, mais il faudra lui retirer son nez. Pour la quinquagénaire, actrice de métier, l’épreuve est immense, le deuil tout autant. Pendant qu’elle absorbe le choc, elle tient un journal dans lequel elle raconte, par les mots comme par le pastel, la convalescence, la guérison, puis la lente et vertigineuse reconstruction de soi. Intime, brillant, souvent déconcertant de sincérité et de force, ce livre salvateur est une perle inclassable, de ceux qui débordent largement le cadre du récit de maladie. Un ouvrage qui saura marquer l’année littéraire – et, surtout, celles et ceux qui le liront. – Claudia Larochelle, chroniqueuse littéraire
En librairie dès le 4 novembre, Journal de la femme météore, écrit par Isabelle Brouillette, publié chez VLB éditeur.