Avec le lancement de la marque Starface et de ses fameux patchs pour les boutons Hydro-Stars (36 $ les 32 patchs), Julie Schott, cofondatrice et PDG de l’entreprise, avait un but très précis en tête: non seulement créer un produit efficace, mais aussi rassembler une communauté afin de lutter contre la stigmatisation dont les boutons font trop souvent l’objet. «On voulait dédramatiser l’acné, et créer une connexion entre les gens et une occasion pour eux de s’exprimer sur cette expérience partagée», explique l’ancienne rédactrice beauté – elle a longuement travaillé à ELLE US – devenue femme d’affaires. Pour elle, chaque détail est réfléchi: ainsi, les patchs sont fabriqués avec des agents hydrocolloïdes, couramment utilisés dans le domaine médical, pour drainer efficacement les fluides, protéger les éruptions cutanées des facteurs extérieurs agressants et pour nous empêcher de les triturer. Et leur forme d’étoile, en plus d’être ludique, «a été judicieusement choisie, car leurs petites pointes leur permettent de bien adhérer au contour du visage, peu importe où on les place», précise-t-elle. À ce produit superstar s’ajoutent maintenant un nettoyant (29 $) et un hydratant (33 $) sans fragrance – spécialement conçus pour combattre les bactéries causant l’acné et apaiser les peaux enflammées – ainsi que des bandes désincrustantes pour les points noirs. Et, après des mois d’attente, Starface livre ENFIN ses produits au Canada. On a presque hâte que notre prochain bouton surgisse pour pouvoir orner notre visage d’une étoile salvatrice! starface.world