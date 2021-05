Connue pour ses produits créés pour vivre des menstruations saines et positives, l’entreprise d’ici Mme L’Ovary a collaboré avec la Savonnerie des Diligences afin de lancer le savon orgasmique en mars dernier et souligner le mois des femmes. Véritable célébration de la vulve par sa forme et sa fonction, ce savon à base de karité, de beurre de cacao, d’argile blanche et d’huile d’olive – et exempt de fragrance, de colorant et d’huiles essentielles – respecte notre flore vaginale délicate, tout en nous permettant de briser les tabous qui entourent l’apparence de la vulve afin de célébrer notre corps sous toutes ses coutures!

Prix: 13 $