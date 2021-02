Après deux ans de recherche, STRØM SPA lance Boréal, une gamme complète de soins pour le visage et le corps. Formulée à Montréal avec des ingrédients actifs issus de la forêt boréale – épinette noire, chèvrefeuille bleu, érable rouge, pin gris, camomille sauvage et cèdre blanc –, elle comprend tout ce qu’il faut pour se dorloter de la tête aux pieds. Nos coups de cœur? Le masque équilibrant, la bruine pour le visage et l’huile corps et cheveux. Psitt! Pour vivre l’expérience Boréal complète, on se rend au Strøm spa de notre choix afin de profiter du rituel holistique pour le visage créé sur mesure à l’aide de la gamme. Entre les effluves boisés des concoctions et l’utilisation judicieuse de points de pression et de pierres chaudes et froides, on a l’impression de s’évader vers la plus apaisante des forêts!

35$ et plus. Stromspa.com