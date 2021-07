Achat local: les coups de cœur de l’équipe pour l'été

L’implacable lucidité de Jean-Philippe Baril Guérard revient, plus actuelle que jamais, dans un quatrième roman, encore écrit sur fond d’humour et de réalisme stupéfiant. Bien sûr, on reconnaît tout dans l’histoire de Raph, humoriste en devenir, tout juste sorti de l’École nationale de l’humour, assoiffé d’amour, de glam et de visibilité. Sa quête aliénante, présentée dans une structure narrative intelligente, est racontée par Laurie, scriptrice de talent qui voit tout ce qui arrivera s’il ne s’arrête pas dans sa lancée. D’ailleurs, ce n’est pas comme si personne ne le lui avait dit… Indubitablement, on reconnaît les vedettes déboulonnées de ces derniers mois dans ce roman, qui décrypte les pièges du vedettariat, dope à narcissisme, carburant enivrant. Mais pour Raph, il ne faudrait surtout pas revenir en arrière, être de nouveau celui qu’on ne voyait pas, qui ne pognait pas, qui n’était pas si important… Sortir du lot, faire rigoler, briller de tous ses feux, c’est tellement plus excitant que le rejet, devenu inacceptable quand on a goûté à la gloire. Or, l’ivresse fait perdre la carte, comme le relate si bien Laurie, fine observatrice, qu’on aime lire. C’est une sorte de devineresse qui raconte aussi notre époque et qui, soyons honnêtes, donne froid dans le dos. Il faudrait mettre ce roman entre les mains des jeunes au plus sacrant, le partager avec celles et ceux qui voient dans le vedettariat une libération… qui n’est en fait qu’un miroir aux alouettes.

Prix: 28 $; Haute démolition, de Jean-Philippe Baril Guérard, les Éditions de Ta Mère