Son design épuré

Byebye, bouton d’accueil! Le nouveau design ergonomique de l’iPad Air s’apparente à celui des plus récents iPhones : entièrement tactile, l’écran se balaie vers le haut lorsqu’on souhaite ouvrir l’appareil, et on peut programmer le «Touch ID» pour verrouiller/déverrouiller facilement – et prudemment – l’appareil. Gros coup de cœur pour l’écran Liquid Retina de 10,9 po6 avec revêtement antireflet, qui présente des images claires, nettes et précises, écran idéal pour s’adonner à un marathon Netflix ou YouTube!

Son son stéréo ample

Vous avez bien lu : il est doté de haut-parleurs stéréo panoramiques de première qualité qui promettent de transformer notre prochaine soirée films et popcorn en mini séance de cinéma maison.

Ses couleurs attrayantes

Non, je ne suis pas du genre à me procurer un produit uniquement «parce qu’il est d’une jolie teinte tendance». Mais il faut avouer que l’éventail de couleurs du nouveau iPad Air (gris cosmique, argent, rosé, bleu ciel et vert) est pour le moins charmant.

Son poids plume

Pas plus lourd qu’un cellulaire, l’appareil ne demande qu’à être traîné partout avec nous et en tout temps.

Son efficacité redoutable

Propulsé par la nouvelle puce ultrarapide A14 Bionic et disposant de connectivités Wi-Fi 6 et LTE, l’iPad Air comprend un processeur central 40 % plus rapide qui permet, par exemple, de télécharger des documents de tout type ultrarapidement, d’accomplir des tâches complexes aisément (et toutes en même temps!), d’organiser des visioconférences en moins de deux et de filmer des vidéos en 4K avant de monter les vidéos directement sur l’appareil.

Sa fabrication responsable

Oui, oui! Presque tous les matériaux qui composent l’iPad Air sont recyclés, de l’enveloppe en aluminium aux éléments terrestres rares qui se trouvent dans les haut-parleurs stéréo, en passant par la fibre de bois qui se compose l’emballage.

Ses caméras de pointe

Une caméra arrière de 12 Mpx avec Focus Pixels ET une caméra FaceTime HD de 7 Mpx, à quoi ça sert? À prendre des selfies, des portraits de famille et des photos de paysage dignes d’un photographe professionnel et à faire des appels/visioconférences de très, très haute qualité, pardi!

Ses accessoires polyvalents

Ajoutez au haut de votre liste de souhaits au Père Noël l’Apple Pencil de deuxième génération et le Magic Keyboard, deux alliés indispensables au nouveau iPad Air. Le premier, outil facile à manier et… carrément magique, franchement, redéfinit le dessin, la prise de notes et l’annotation de documents, tandis que le deuxième joue à la fois le rôle d’étui protecteur et de pavé tactile intégré. Le trio de rêve autant pour le travail que pour le plaisir.

Testé et… approuvé?

Oh que oui! J’ai sincèrement été épatée par les nombreuses fonctionnalités de l’appareil. Utilisé de pair avec le clavier magique et le crayon Apple, il se transforme au gré de nos besoins en ordinateur complet, en outil de travail, en écran de télévision, en calepin de concepteur, en carnet d’artiste et bien plus encore. Un cadeau à offrir ou à s’offrir pour le plus grand des plaisirs (si on en a les moyens, bien entendu!), juste à temps pour célébrer le 10ème anniversaire du iPad d’Apple!

À partir de 779 $, dès aujourd’hui sur apple.com.

