Un rendez-vous culinaire

La traditionnelle corvée familiale de tourtières, beignes et cie nous manque ? Qu’à cela ne tienne, on convie grand-maman à un rendez-vous vidéo afin de cuisiner avec elle ses recettes en direct. On organise ensuite un blitz de livraisons au pas de la porte de ceux qu’on aime.

Un sapin 100 % québécois

On oublie l’arbre artificiel ! Cette année, on va chercher soi-même son sapin de Noël dans une sapinière près de chez soi et on documente l’expédition en photos pour nos proches au loin.