Elle devait avoir lieu ce premier lundi du mois de mai. Pour sa 72ème édition, l’exposition du Costume Institute du Metropolitan Museum of Art avait décidé de mettre à l’honneur l’histoire de la mode avec un thème explicite intitulé : « About Time : Fashion and Duration ». Entre temps, le coronavirus a frappé de plein fouet la quasi-totalité de la planète, entraînant avec lui l’annulation de nombreux évènements culturels. Mais rien n’arrête Anna Wintour. Pour célébrer le gala depuis chez elle, la célèbre rédactrice en chef du « Vogue » américain a décidé d’organiser une émission en direct, retransmise exclusivement sur YouTube. « Il sera impossible de récréer la cérémonie. J’ai donc demandé à quelques amis de se joindre à moi pour un petit moment qui, j’espère, apportera à tous un peu de joie », a-t-elle expliqué dans un communiqué. Ainsi, la chaîne YouTube de « Vogue » accueillera à 18 heures la première édition 2.0 du Met Gala.

Au programme : des performances en direct de nombreux artistes comme Florence + The Machine, un DJ set du designer Virgil Abloh mais également la présence en live de Naomi Campbell, Cardi B, Liv Tyler, Stella McCartney ou encore Liza Koshy. Durant la cérémonie, un appel aux dons sera lancé afin de soutenir « A Common Thread », l’initiative du CFDA en collaboration avec « Vogue » dédiée à venir en aide aux créateurs américains frappés par cette crise. Rendez-vous donc à 18h sur le compte YouTube de « Vogue ».

Cet article est d’abord paru sur elle.fr.

