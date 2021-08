Lorsqu’il a tourné son film Malcolm & Marie en pleine pandémie, le réalisateur Sam Levinson n’avait qu’une demande pour le styliste Law Roach, responsable de créer les deux tenues que porterait Zendaya: qu’elles soient intemporelles, pour continuer à être dans le ton 20 ans plus tard. Il y a, de fait, des costumes qu’on oublie dès que le générique de la fin défile, et d’autres qui nous restent à l’esprit, car ils possèdent une qualité à part: celle de traverser l’écran pour aller vivre ailleurs que sur la pellicule, dans la mémoire collective et les annales du cinéma. Il suffit de les évoquer pour se remémorer des images fortes, qu’on ait vu le film qui les met en scène ou pas, d’ailleurs. On pense à la robe blanche de Marilyn Monroe dans The Seven Year Itch, qui s’envole au-dessus d’une bouche d’aération pour dévoiler les gambettes de la vedette; au fourreau vert de Keira Knightley dans Atonement, qui vaudra à sa créatrice, la costumière britannique Jacqueline Durran, une nomination aux Oscars en 2008; à la tenue de Jodie Turner-Smith dans Queen & Slim; ou encore à la chemise hawaïenne de Leonardo DiCaprio dans Romeo + Juliet.

L’habit fait le moine

Le réalisateur Baz Luhrmann a réussi son coup: son deuxième film – une adaptation moderne de la célèbre pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette – a fait grand bruit à sa sortie, en 1996. On a applaudi non seulement la mise en scène et le jeu de deux acteurs encore peu connus – Leonardo DiCaprio, qui y incarne Roméo, et Claire Danes, l’ingénue Juliette –, mais aussi les costumes. Ce tour de force, c’est Kym Barrett qui l’a réalisé. Cette costumière australienne a pensé la garde-robe des deux clans rivaux de Verona Beach jusque dans les moindres détails. Les Montaigu privilégient des vêtements colorés et tape-à-l’œil, alors que les Capulet s’habillent strictement en rouge et noir. Et les seconds préfèrent les fermetures éclair, quand les premiers optent pour des boutons. Roméo et Juliette, amoureux malgré la discorde qui règne entre leurs familles, s’en distinguent tant dans le scénario que dans le choix de leurs tenues. C’est que le costumier, au service du réalisateur, est là avant tout pour donner vie au personnage, lui insuffler de la profondeur et lui apporter toutes ses nuances. «On apprend beaucoup d’un protagoniste en s’intéressant à ses vêtements et à la façon dont il les porte», explique Sandy Powell, qui a remporté trois fois l’Oscar de la meilleure création de costumes grâce à son travail pour les productions Shakespeare in Love, The Aviator et The Young Victoria. À l’écran, une tenue peut, de fait, indiquer la personnalité, le milieu social, la culture, l’âge ou encore le métier de son porteur… et il suffit d’une erreur pour que la magie du film se dissipe. «C’est une quête de vérité constante: il faut que les personnages soient justes, même pour les rôles de figuration», assure Renée April.