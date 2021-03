Apprendre à jouer aux échecs avec le grand maître Garry Kasparov ou à cuisiner comme le chef étoilé Massimo Bottura, ça vous tente? Le site Masterclass propose des centaines de cours en ligne à travers des vidéos éducatives, données par des sommités de diverses industries, du sport au design, en passant par la musique et les arts. Des nouvelles classes sont ajoutées tous les mois, et chacune est accompagnée d’un cahier d’apprentissage pour parfaire ses connaissances. Si on n’est pas très porté sur les échecs ou sur la cuisine, on peut aussi apprendre le métier d’acteur avec Natalie Portman, la composition de chanson avec Alicia Keys, l’écriture de scénario de séries télés avec Shonda Rhimes (qui en connaît un rayon, puisqu’on lui doit Grey’s Anatomy, Scandal et Bridgerton) ou encore les techniques de ballet avec Misty Coppeland. Bref, les sujets sont nombreux et variés. Dans notre ligne de mire, on a repéré cinq classes (en anglais seulement) ciblant la mode, la beauté et le design d’intérieur, en compagnie de Tan France, de Diane Von Furstenberg ou de Marc Jacobs.