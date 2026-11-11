C’est lors de son passage à Rivière-du-Loup, pour le tournage du long métrage Je veux juste une grande histoire d’amour, qu’on s’entretient avec un Théodore Pellerin on ne peut plus sollicité. L’acteur se réjouit de retrouver Philippe Lesage, le réalisateur avec lequel il a collaboré pour les films Les démons (2015) et Genèse (2018). «J’aime retravailler avec les mêmes personnes. C’est plus facile d’établir un dialogue à long terme; ça permet d’aller plus loin dans la relation, dans le jeu et dans les thèmes qu’aborde le cinéaste.»

Une rigueur que Théodore applique en premier lieu à lui-même. «Je peux être un peu intransigeant. C’est très, très sérieux pour moi, le cinéma. Je suis dur avec moi-même et avec les autres. Des réalisateurs qui ne sont pas préparés ou des scénarios qui comportent des lacunes, ça me dérange vraiment. Cela dit, quand le projet est au bon endroit dès le début et que j’ai l’impression qu’on réussit à toucher les autres, j’éprouve un sentiment de fierté.»