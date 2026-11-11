C’est lors de son passage à Rivière-du-Loup, pour le tournage du long métrage Je veux juste une grande histoire d’amour, qu’on s’entretient avec un Théodore Pellerin on ne peut plus sollicité. L’acteur se réjouit de retrouver Philippe Lesage, le réalisateur avec lequel il a collaboré pour les films Les démons (2015) et Genèse (2018). «J’aime retravailler avec les mêmes personnes. C’est plus facile d’établir un dialogue à long terme; ça permet d’aller plus loin dans la relation, dans le jeu et dans les thèmes qu’aborde le cinéaste.»
Une rigueur que Théodore applique en premier lieu à lui-même. «Je peux être un peu intransigeant. C’est très, très sérieux pour moi, le cinéma. Je suis dur avec moi-même et avec les autres. Des réalisateurs qui ne sont pas préparés ou des scénarios qui comportent des lacunes, ça me dérange vraiment. Cela dit, quand le projet est au bon endroit dès le début et que j’ai l’impression qu’on réussit à toucher les autres, j’éprouve un sentiment de fierté.»
En s’entretenant avec l’acteur, on saisit rapidement les raisons qui ont motivé le choix de lui décerner le CINEMANIA d’honneur 2026. Le directeur général et artistique de ce festival, Guilhem Caillard, a d’ailleurs tenu à saluer la «singularité rare» de cet homme de 29 ans, louant sa «véritable audace artistique», sa «sensibilité et [son] humanisme hors pair». Cette distinction a d’abord pris le principal intéressé au dépourvu. «J’étais très surpris, avoue-t-il. Je n’avais pas l’impression que c’est le genre de prix qu’on reçoit à mon âge. Mais je suis super honoré, surtout de le recevoir après deux femmes que j’admire énormément, Anne Dorval et Monia Chokri.» Réfléchissant à la portée de l’honneur, il poursuit: «CINEMANIA a le mandat de faire rayonner le cinéma francophone et d’exporter la culture québécoise. Et puis bon, c’est vrai qu’avec Nino, dans la dernière année…»
Cela dit, le parcours récent de l’acteur est loin de se résumer à Nino. Théodore a joué avec Marion Cotillard dans Milo (titre provisoire), de la cinéaste française Nicole Garcia, et s’est joint à l’équipe du très attendu long métrage de Tom Ford, Cry to Heaven. Bien qu’il ne puisse pratiquement rien révéler sur ce film (les fans de la chanteuse Adele, qui y joue également, chassent les moindres détails à ce sujet en ligne), il affirme avoir adoré son expérience. «Tom Ford est d’une telle élégance, évidemment vestimentaire et artistique, mais aussi dans sa façon d’être avec nous, les acteurs. Je l’ai trouvé très chaleureux. C’était beau de le voir si heureux et à sa place en tant que cinéaste. C’est un esthète, Tom Ford. Il a créé un univers et il a soigné chaque image avec minutie; on a joué dans des costumes et des lieux exceptionnels.» Cet intérêt pour les belles étoffes suit l’acteur hors des plateaux, lui qui est devenu l’ambassadeur de la maison de luxe espagnole LOEWE cette année. «Je suis fier de représenter la marque, que je regarde aller depuis un moment déjà. C’est un privilège d’accompagner les nouveaux créateurs, Jack McCollough et Lazaro Hernandez, dans cette aventure, de voir comment ils vont faire pour se démarquer tout en conservant l’essence de LOEWE. Je ne sens pas que j’ai besoin de me changer d’une quelconque façon pour appartenir à leur monde, et c’est ce qui importe le plus pour moi.»