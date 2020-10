As-tu connu des difficultés techniques pendant le tournage sous terre?

Absolument, car nous sommes allés tourner dans des mines actives. On était vraiment de trop! (Rires) Tous les jours, des obstacles inimaginables nous freinaient. Nous avons tourné dans des zones inondées. Pire: toutes les 12 heures, il y avait un blast, c’est-à-dire qu’on faisait exploser de la roche pour aller creuser plus loin. Il était donc impossible pour nous de dépasser d’une minute les horaires de tournage, sinon BOUM! Par contre, le fait de travailler en côtoyant de vrais mineurs, nous a permis de crédibiliser le film: je leur demandais sans cesse d’approuver nos scènes et notre façon de faire.