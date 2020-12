I May Destroy You (saison 1)

La série britannique, créée par Michaela Coel, marque les esprits. La réalisatrice et scénariste y interprète le rôle d’Arabella, une jeune femme qui tente de reconstruire sa vie après une soirée qui vire au drame et dont elle ne se rappelle pas les détails.

À voir sur Crave.

I know this much is true (minisérie)

Basé sur le best-seller de Wally Lamb, la série explore la relation entre de deux frères jumeaux (joués par un seul acteur, Mark Ruffalo), dont l’un, atteint de schizophrénie, est enfermé dans un hôpital psychiatrique.

À voir sur Crave.

Shitt’s Creek (saison 6)

La série canadienne, créée par Eugene et Dan Levy, n’est pas nouvelle mais a fait tellement de bruit qu’il faut bien en parler dans notre top 20… surtout que la sixième saison est aussi la dernière (au grand dam des fans)! Le synopsis? Une famille ultrariche perd tout son argent et est obligée d’aller vivre dans un motel délabré à Shitt’s Creek, un village paumé que le paternel a acheté pour rire des années auparavant.

À voir sur Netflix.

Little America (minisérie)

La série montre différents visages de l’immigration qui font la beauté des États-Unis, à travers huit histoires touchantes.

À voir sur Apple TV+.

High Fidelity (saison 1)

Inspirée du roman éponyme de Nick Hornby, la série n’aura pas de seconde saison, mais elle vaut quand même la peine d’être regardée, ne serait-ce que pour voir le jeu de Zoë Kravitz! L’actrice y incarne Rob, une jeune femme en pleine rupture, qui se remémore ses dernières histoires d’amour.

À voir sur STARZ.

Hunters (saison 1)

Al Pacino et sa bande chassent les nazis, infiltrés dans les hautes sphères de la politique américaine, durant les années 1970. Cette dystopie à la sauce Tarantino est bien ficelée mais certaines voix, dont le musée d’Auschwitz, se sont élevées pour critiquer le choix de montrer une fausse réalité des camps de concentration, alors que l’exactitude des faits est le seul moyen d’honorer les victimes.

À voir sur Amazon Prime Video.

The Plot Against America (minisérie)

Et si l’aviateur Charles Lindbergh, connue pour son antisémitisme et ses sympathies nazis, avait été élu président des États-Unis en 1941? C’est la question que s’était posé Philip Roth lorsqu’il avait écrit son roman The Plot Against America, duquel s’inspire la série. Au fil des épisodes, on suit le quotidien d’une famille juive au New Jersey, alors que la politique du pays se durcit.

À voir sur Crave.

Mrs. America (minisérie)

Cate Blanchett y interprète Phyllis Schlafy, une conservatrice américaine qui s’est opposée au «Equal Right Amendement» dans les années 1970, face à la vague féministe et à ses icônes, dont Gloria Steinem.

À voir sur FX Canada.

The Last Dance (minisérie)

En relatant la carrière de Michael Jordan dans l’équipe des Bulls de Chicago, durant les années 1990, la série a fait des adeptes, même parmi les moins sportifs!

C’est comme ça que je t’aime (saison 1)

Le duo derrière Série Noire remet le couvert avec C’est comme ça que je t’aime, l’histoire de deux couples de Sainte-Foy qui tombent dans la criminalité pour fuir la platitude du quotidien.

À voir sur ICI Tou.tv.

The Good Lord Bird (saison 1)

Ethan Hawke incarne John Brown, un abolitionniste à la tête d’un petit groupe armée, qui tente de mettre fin à l’esclavage dans l’Amérique des années 1850.

À voir sur Crave.

We Are Who We Are

Avis aux fans de Call me by your name! Le réalisateur Luca Guadagnino nous emmène de nouveau en Italie, cette fois-ci sur une base militaire américaine, avec We Are Who We Are.

À voir sur Crave.

