The Mother

On a toujours adoré JLo dans les comédies romantiques, mais on aime encore plus JLo dans un rôle de film d’action. The Mother fait le portrait d’une assassin qui doit sortir de sa cachette pour protéger sa fille qu’elle a abandonnée à des hommes dangereux. On ne veut définitivement pas être ses ennemis…

Disponible en mai 2023.

Bridgerton (Saison 3) + Queen Charlotte: A Bridgerton Story

On vous l’accorde, on triche un peu ici en combinant deux émissions, mais on n’a pas pu s’en empêcher! La troisième saison du drame romantique, Bridgerton, se concentrera sur Penelope Featherington (Nicola Coughlan), alias, Lady Whistledown, dont le cœur a été brisé après avoir entendu son crush de longue date, Colin Bridgerton (Luke Newton), dire des mots pas si gentils à son sujet. Tandis que Colin tente de regagner sa confiance et son amitié, Penelope semble déterminée à passer à autre chose. Et parce qu’il n’y a jamais trop de Bridgerton, on peut s’attendre à voir la série Queen Charlotte, qui raconte l’histoire de la jeune monarque (jouée par India Amarteifio) avant qu’elle ne devienne la reine piquante qu’on a appris à connaître dans la série.

Disponible en 2023.

Heart of Stone

Gal Gadot, Jamie Dornan et Alia Bhatt jouent dans Heart of Stone, un thriller d’espionnage qui fait passer les scènes d’action au niveau supérieur. On ne sait pas grand-chose d’autre sur le film à ce stade, à part le fait que Gadot incarne le titulaire Stone, un agent de la CIA chargé d’une mission très importante. Le film « va être extrêmement épique », déclare Gadot dans une vidéo en avant-première. « Rachel Stone vit de l’adrénaline, elle en est accro. »

Disponible en 2023.