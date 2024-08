The Perfect Couple

Que se passe-t-il lorsque l’on combine Big Little Lies avec une pincée de The White Lotus et l’un des écrivains les plus prolifiques en matière de « lecture de plage » (et croyez-moi, je le dis de la manière la plus flatteuse qui soit) de notre époque? The Perfect Couple, une série de meurtres et de mystères adaptée du best-seller du même nom d’Elin Hilderbrand. La série suit Amelia (Eve Hewson), une femme sur le point de se marier dans l’une des familles les plus riches de Nantucket. Mais lorsque la cérémonie somptueuse – qui a été entièrement planifiée par la future belle-mère d’Amelia, la romancière Greer Garrison (Nicole Kidman) – est interrompue par la découverte d’un corps sur la plage, l’événement initialement parfait commence à tourner au vinaigre. Dakota Fanning, Meghann Fahy et Liev Schreiber y jouent également.

À voir dès le 5 septembre.