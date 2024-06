Black Barbie

Greta Gerwig et Margot Robbie nous ont transportés dans le monde ultra-rose de Barbie l’été dernier, et maintenant, l’équipe de Shondaland (y compris la productrice exécutive Shonda Rhimes) nous emmène dans une partie importante de l’histoire de Barbie avec Black Barbie. Réalisé par Lagueria Davis, ce documentaire s’intéresse aux femmes — Beulah Mae Mitchell, Kitty Black Perkins et Stacey McBride Irby — qui ont contribué à donner vie à Black Barbie en 1980, tout en explorant l’importance de la représentation, le symbolisme des poupées et la manière dont ces aspects façonnent notre identité.



À voir dès le 19 juin.

Meneuses de claque : Les égéries des Cowboys de Dallas

L’équipe créative à l’origine des célèbres documentaires sportifs Last Chance U et Corsicana donne la claque est passée une nouvelle fois derrière la caméra, et le sujet semble être un prolongement naturel de leurs talents. Meneuses de claque : Les égéries des Cowboys de Dallas est une série de sept épisodes qui retrace la saison 2023-24 de l’équipe de cheerleaders bien-aimée de la NFL, depuis les auditions jusqu’à la fin de la saison. Découvrez la grande motivation et l’acharnement qui caractérisent une équipe de pom-pom girls professionnelle, tout en apprenant à connaître ses membres de manière plus intime.

À voir dès le 20 juin.