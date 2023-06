Girls5Eva (saison 2)

On commence juin du bon pied en misant sur cette série comique à l’humour corrosif. Dans les années 1990, le girl band Girls5Eva s’est fait connaître grâce à un seul et unique tube… et décide de faire son grand retour 20 ans plus tard. C’est drôle et léger, sans prise de tête, et c’est parfois tout ce qu’on demande pour passer une bonne soirée!

Disponible dès le 1er juin.