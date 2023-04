Seven Kings Must Die

Le film historique britannique Seven Kings Must Die est la suite de la série The Last Kingdom, dont les cinq saisons se sont achevées l’année dernière. Le film débute après la mort du roi Édouard et suit le protagoniste Uhtred (Alexander Dreymon) qui tente de construire un royaume uni alors que divers groupes se disputent la couronne.

Disponible dès le 14 avril 2023.