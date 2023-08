You Are So Not Invited To The Bat Mitzvah

La dernière comédie d’Adam Sandler est une affaire de famille — You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah (Vous n’êtes pas invités à ma Bat Mitzvah) — mettant en scène sa femme, Jackie, et leurs filles, Sunny et Sadie. Le film suit Stacy (Sunny Sandler) et Lydia (Samantha Lorraine), deux amies, qui ont toujours rêvé d’organiser des bat mitzvah inoubliables. Mais lorsqu’un garçon – et une foule d’autres drames d’adolescentes — s’interpose entre elles, leur rêve devient de plus en plus inaccessible. Idina Menzel et Luis Guzmán jouent également dans ce film si attendu!

À voir dès le 25 août.

