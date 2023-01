Break Point

La docusérie populaire F1: Drive to Survive a contribué à donner un aperçu inédit des courses de Formule 1, tout en exposant le sport à un nouveau public. Maintenant, l’équipe des coulisses espère faire de même avec le tennis. Break Point suivra un groupe diversifié de joueurs de tennis, dont Matteo Berrettini, Maria Sakkari, Sloane Stephens, Nick Kyrgios et le Québécois Felix Auger-Aliassime, alors qu’ils parcourent le monde lors des tournées de l’Association of Tennis Professionals et de la Women’s Tennis Association, en suivant leurs multiples hauts et bas.

Disponible le 13 janvier 2023

That ‘90s Show

Si vous êtes assez vieux pour avoir regardé That ’70s Show à la télévision, nous avons des nouvelles pour vous : nous sommes à peu près aussi éloignés des années 90 que nous l’étions des années 70 lorsque cette émission a été diffusée pour la première fois. Avec un brin de nostalgie, préparez-vous pour That ’90s Show, la suite de la série, qui suit Leia Forman (Callie Haverda) — la fille d’Eric (Topher Grace) et Donna (Laura Prepon) — rendant visite à ses grands-parents (Debra Jo Rupp et Kurtwood Smith, qui reprennent leurs rôles) pour l’été. Les stars originales Grace, Prepon, Mila Kunis, Ashton Kutcher et Wilmer Valderrama feront tous des apparitions !

Disponible le 19 janvier 2023

Bling Empire: New York

Après avoir conquis LA, le monde de Bling Empire débarque dans la Grosse Pomme. Bling Empire: New York suit Dorothy Wang, membre de la distribution originale, alors qu’elle se déplace à travers le pays et s’installe à New York. Bien sûr, elle trouve un nouveau groupe d’Américains d’origine asiatique, glamour et riches, avec qui traîner, le drame n’étant pas loin derrière.

Disponible le 20 janvier 2023