Stranger Things (saison 4)

La mauvaise nouvelle? On pourrait ne pas connaître la suite de la série avant l’automne 2021. La bonne nouvelle? Au moins, Stranger Things aura une suite, après la fin de la troisième saison qui nous avait laissés sur notre faim. On a hâte de retrouver Eleven, Lucas, Mike, Will, Dustin et de savoir (attention, spoiler) le sort réservé à Hopper, possiblement prisonnier dans une base russe.

Date de sortie: à venir.